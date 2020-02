Cecilie (30) satser alt på drømmen: – Ikke mange år siden folk spurte om det ikke var på tide å få en ordentlig jobb

Den hjemløse jenta med de tykke, oransje krøller bruker kroppen til å formidle følelsene på scenen. Menneskene i salen sitter med store øyne og følger med på hver eneste lille bevegelse. Blant dem er koreograf Cecilie Marjatta Välinen.

– Jeg husker jeg satt i salen under premiere på «Annie» og så de fryktløse danserne på scenen gi absolutt alt. Det å se dem mestre min koreografi og sende en så unik energi ut i salen rørte meg virkelig.

Allerede da Cecilie var 14 år fulgte hun magefølelsen og valgte den lykken hun i dag både puster ut og inn: Dans. Og da hun fylte 19 bestemte hun seg for å satse på en karriere på scenen.

– Det er det beste valget jeg har tatt og jeg har ikke angret et sekund!

Tomine Walmsness

Fakta: Cecilie Marjatta Välinen Hvem: Danser, skuespiller, koreograf og modell Aktuell: For tiden aktuell i rollen som Jenny i «Gudlabadnet te na mor» på Stavangeren, og som koreograf for «Olsenbanden Jr. på Rocker’n» for Hå kulturskole. Vant nylig «Beste Koreografi i 2019» i BroadwayWorld Norway Awards for «Legally Blonde» (Lillestrøm kultursenter). Hun var også nominert for jobben med «Annie» (Lørenskog Hus). 2019: – Koreograferte operaen «Carmen med Didrik Solli-Tangen». – Skuespiller, danser og sanger i «Kaptein Sabeltann». – Skapte og medvirket i bestillingsverk for Kammermuskkfestivalen i Stavanger. – Turnerte Norge rundt med «Dyrene i Hakkebakkeskogen» – Jobbet som koreograf ved improvisasjonsteateret Det Andre Teater i Oslo – Koreograferte musikalen «Legally Blonde».

«På tide med en ordentlig jobb Cecilie?»

Fjoråret var spesielt travelt for Cecilie. Som frilanser har det vært en haug med ulike oppdrag; som skuespiller, danser, koreograf og modell. Nylig kunne hun også sette «vinner av BroadwayWorld Norway Awards Beste koreografi i 2019» på cv-en!

Den fikk hun for arbeidet som koreograf i musikalen «Legally Blonde», basert på filmen med samme navn.

– I kategorien konkurrerte jeg med flere anerkjente koreografer, så det er virkelig en stor ære å få pris for. Ekstra stas er det at publikum kåret vinneren!

Å brødfø seg som frilanser innenfor teater, musikal og dans virker for mange som en usikker karrierevei. Men Cecilie er overbevist om at dette er det eneste rette for henne.

– Det er ikke så mange år siden folk spurte meg om det ikke snart var på tide å finne seg ordentlig jobb. Særlig familie. Så da hadde jeg i hvert fall lyst til å «prove them wrong».

Tomine Walmsness

Naturtalent

Ifølge Cecilie er 14-årsalderen ganske «gammelt» å starte med dans om man skal satse profesjonelt. Men da hun bestemte seg for å bytte ut timer i håndballmålet og en potensiell plass på kretslaget med danseundervisning, fant hun at rytmen og bevegelsene kom svært naturlig for henne.

Valget om å satse tok henne via en bachelorgrad i dans til det anerkjente Bårdar Akademiet til Oslo der hun opplevde at mange dører åpnet seg.

Jobben som koreograf for «Legally Blonde» banket på døra selv, som hun sier det.

– Produsenten tok kontakt med meg, hvordan han hadde hørt om meg aner jeg ikke. Jeg er nok litt «happy go lucky», det er nok også en fordel at bransjen er ganske tett og derfor kan det være lettere å bli lagt merke til enn i andre yrker.

I en liten bransje, er det nok en fordel at Cecilie har en holdning om at ingen jobb verken er for stor eller for liten. I tillegg hjelper det nok at hun har et energinivå tilsvarende et dusin hundevalper på lykkepiller og en urokkelig tro på seg selv.

– Det jeg føler har vært mest krevende er å balansere frilanstilværelsen, det å sortere mange forespørsler og vite hvilke oppdrag du skal prioritere når du egentlig vil gjøre alt!

Tomine Walmsness

Funnet roen i Stavanger

Nå har Cecilie flyttet tilbake til Stavanger. Det var godt å komme hjem igjen, innrømmer hun.

– I Oslo blir det fort sånn at man løper fra ting til ting, mens i Stavanger har jeg funnet en ro. Her i hjembyen min får jeg tid til å være med venner, familie og kjæreste også.

For tiden er 30-åringen aktuell i «Gudlabadnet te na mor» i rollen som Jenny på Stavangeren. I tillegg jobber hun med å koreografere «Olsenbanden Jr. på Rocker’n» for Hå kulturskole.

Følelsen av å undervise andre i lidenskapen sin beskriver hun som en av de beste følelsene i verden.

– Det å se barn og voksne slippe dansen inn i kroppen og slippe seg løs er det beste jeg vet. Jeg føler meg god på å forklare dans til dem som ikke kan danse. For jeg husker hvilke forklaringer, metaforer og «bilder» som var gode når jeg lærte å danse.

Tomine Walmsness

«Gudlabadne te na mor»

I «Gudlabadnet te na mor» har Cecilie tatt på seg sitt første oppdrag som ren skuespiller.

– Det morsomme er at jeg spiller en karakter som er det totalt motsatte av meg selv, «Jenny» er frustrert, anklagende, negativ og krangler med mannen sin.

Én time før showtime farter Cecilie rundt i lokalet på Stavangeren, på vei inn i garderoben hun deler med sin «mor» og «stemor».

De tre damene med hver sin rolle i den kjente Stavanger-komedien sitter foran speilet omgitt av alt fra krøllruller, til leppestifter og perler.

Tomine Walmsness

Det er fem minutter til sceneteppet går opp og Cecilies smittende latter høres fra garderoben. Et siste lag med leppestift påføres.

– Hva tror du egentlig er grunnen til at du har fått til så mye?

– Jeg tar utfordringer på strak arm og jobber grundig. Jeg er «sulten på nye utfordringer» og har stor glede av å utfolde meg kreativt gjennom teater og dans – og det tror jeg merkes.

Tre minutter før sceneteppet går opp og Cecilie virker like rolig som om hun nettopp kom ut fra en lang yoga-time.

– Du virker så utrolig rolig, er du ikke nervøs?

– Jeg er mer spent enn nervøs. Jeg elsker hvert sekund på scenen og derfor føler jeg meg helt avslappet.