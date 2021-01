Aktuelt Restaurant – Hadde vært trist om virksomheter i Sandnes skulle lidd på grunn av Stavanger Serveringssteder med matservering fra eget kjøkken får åpne i Sandnes - men ikke Stavanger. For Inside Rock Café betyr det at én filial får åpne igjen, mens Stavanger-filialen holder dørene stengt. Publisert: 27. januar 2021, 14:40 Christine Andersen Johnsen

Driftssjef Elisabeth Kristiansen på Inside Sandnes Rock Café syns det er synd at filialen i Stavanger får åpne - men krysser fingrene for at de åpner i Sandnes på fredag. FOTO: Pål Christensen

– Det er kjipt for de som driver serveringssteder i Stavanger at de fremdeles holder stengt, mens vi får åpne. Men det hadde også vært trist om virksomheter i Sandnes, Sola og Randaberg skulle lidd på grunn av mer smitte i Stavanger, sier driftssjef Elisabeth Kristiansen på Inside Sandnes Rock Café.

Tirsdag valgte ordførerne i Sandnes, Sola og Randaberg å trosse rådene fra forskriftsgruppa som består av fagfolk fra kommunene på Nord-Jæren.

De åpner for at serveringssteder med eget kjøkken kan servere alkohol til maten.

Stavanger kommune har derimot valgt å ikke åpne for skjenking enda.

Åpner i Sandnes - fortsatt stengt i Stavanger

Inside Rock Café har filialer både i Sandnes og Stavanger. Begge filialene har egne kjøkken hvor de serverer burgere og annen mat, men fungerer samtidig som utesteder med biljardbord, shuffleboard, dart og snooker.

Inside har holdt stengt i både Sandnes og Stavanger etter at regjeringen innførte forbud mot alkoholsalg.

– Vi åpner forhåpentligvis her i Sandnes på fredag. Kommunen skal ha et møte i morgen hvor de tar den endelige beslutningen. Hvis tiltaket lettes, kommer vi til å åpne, sier Kristiansen.

Inside Sandnes Rock Café åpnet dørene i desember i fjor, men stengte i begynnelsen av januar på grunn av det nasjonale skjenkeforbudet. Nå åpner de sannsynligvis dørene igjen. FOTO: Pål Christensen

Hun forteller at de forsøkte å holde utestedet åpent noen dager til tross for skjenkeforbudet, men var nødt til å stenge igjen:

– Jeg har inntrykk av at folk blir litt redde når myndighetene kommer med mye tiltak, og det fører til at færre går ut. Vi tjener greit på matserveringen, men siden mange etterspurte en øl til maten, og vi måtte si nei, kom vi til at det var smartest å bare holde stengt.

Måtte stenge kort tid etter åpning

Inside Sandnes Rock Café åpnet dørene i desember i fjor, og måtte altså stenge dørene en knapp måned etter åpning.

– Det var litt kjipt. Vi hadde en veldig god åpningshelg med sinnssykt mange gjester. Jeg hadde egentlig ikke forventet så bra oppmøte. Folk holdt avstand, og vi kom fort inn i dette med smittevernregler. Våre ansatte har jo vært permittert hele 2020, så det var veldig kjedelig at de måtte bli permittert så kort tid etter at vi kunne åpne igjen, sier hun.

– Jeg håper at den nye forskriften blir litt mer langvarig denne gangen, legger hun til.

Mari Nilsen er driftssjef på Inside Rock Café på Tårngalleriet i Stavanger sentrum. Også der har dørene vært stengt siden 4. januar.

– Vi hadde nok åpnet dørene igjen hvis vi også kunne servert alkohol til maten. Men det er veldig lite folk som går ut generelt, alle er jo skremt bort fra byen, sier hun.

Hun frykter likevel ikke at kroken vil henge på døra så veldig lenge.

– Jeg syns jo det er veldig kjekt at Sandnes får åpne, og jeg tror ikke Stavanger er så veldig langt unna. Nå har de jo sagt at de åpner 8. februar, og jeg tviler på at det varer lengre enn det så lenge smitten holder seg nede. Vi er jo veldig flinke her i byen, sier hun.

Her i Tårngalleriet i Stavanger sentrum holder Inside Rock Café Stavanger til. Dørene har vært stengt siden 4. januar - og det vil de være til Stavanger kommune åpner for alkoholservering til maten. FOTO: Tone Pedersen

Vil unngå at regjeringen sier «hva var det vi sa»

Inside består av flere filialer på Vestlandet, blant annet i Bergen og Voss. Inside-gründer Frode Pedersen forteller at bransjen er svært opptatt av å overholde smittevernreglene.

– Vi har vært veldig forsiktige. Jeg tror hele bransjen er ekstremt nøye på å overholde absolutt alt av smittevern for å unngå at regjeringen sier «hva var det vi sa», sier han.

Han understreker at Inside ikke har et fokus på alkohol, men at det er ganske viktig for filialene å kunne tilby det.

– Folk har ikke lyst til å betale mye penger for en matrett uten, og vi mister omsetning når vi ikke kan servere alkohol. Det er en del av helhetsopplevelsen, i tillegg til at det bidrar til at man kan gjøre noe sosialt, ved å gå ut i trygge omgivelser. Inside har store lokaler, og det er god plass.

– Hvordan går det med filialene i Stavanger og Sandnes?

– I Stavanger har det gått bra, med tanke på koronasituasjonen. Vi holdt stengt i tre måneder i vår, men etter at vi åpnet igjen har gikk det etter omstendighetene bra. Jeg kan tenke meg at det har vært en 50 prosent nedgang 2020 i forhold til hva vi pleier å ha. Sandnes hadde en veldig flott åpning, og det skal nok gå veldig bra. Vi har et stødig og populært konsept, sier han.

– Vi må bare krysse fingrene for at situasjonen blir mer normal snart, men vi klarer oss. Barer og nattklubber har det tross alt verre. Det er trist å se bareiere i Oslo som ser hele livsverket sitt forsvinne etter tre måneder med skjenkestopp, sier han.

Egon: – Positivt for omsetningen

Også Egon har restauranter i begge byer; en restaurant på Torget i Stavanger, en på Kvadrat og en i Sandnes sentrum. Restaurantene på Sandnes’ side av kommunegrensa kan åpne kranene igjen.

– Vi stiller oss positive til at Sandnes kommune nå åpner for å kunne servere alkohol sammen med mat. Det er naturligvis positivt for vår omsetning å kunne tilby alkohol til våre spisende gjester, uten at det lar seg tallfeste hvilken effekt dette vil ha de neste ukene, sier daglig leder for drift i Norrein Grupen og Egon Restauranter, Dan Robert Halshamn.

Sommeren 2020 åpnet Egon på Kvadrat. Her kan spisende gjester drikke alkohol til maten - men ikke på restauranten i Stavanger. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Vi har tillit til at Stavanger kommune her tar de riktige valgene med hensyn til hvilke tiltak som skal gjelde, men håper naturligvis at vi også her innen rimelig tid skal kunne servere alkohol til våre spisegjester, legger Halshamn til.

Dette er kravene for å tillate skjenking i Sandnes, Sola og Randaberg:

Serveringsstedet må selge mat fra eget kjøkken

De må ha fast bordplassering.

Det skal ikke serveres alkohol etter klokken 22.00.

Nasjonale regler sier at man kun kan servere alkohol til de som får servert mat.

Har vurdert smittesituasjonen lokalt

Sandnes-ordfører Stanley Wirak sier at kommunene nå skal jobbe med å utforme de konkrete reglene som skal gjelde lokalt.

– Det blir nok slik at kun de som hadde matservering før forbudet trådte i kraft, vil få servere alkohol, sier han.

– Det blir nok slik at de som hadde matservering før forbudet trådte i kraft, vil få servere alkohol, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak om den nye forskriften som trår i kraft fredag. FOTO: Kristian Jacobsen

Han mener det er uproblematisk dersom befolkning fra Stavanger reiser til Sandnes for å benytte seg av serveringstilbud:

– Kanskje gjør noen det, men sånn har det alltid vært, og sånn vil det alltid være. Folk reiser fra Sandnes til Stavanger for å gå på restaurant og omvendt. Det er lite smitte i Stavanger også. Vi må rett og slett åpne i samfunnet igjen.

Han mener at det som lå til grunn for forskriftsgruppas råd om å ikke oppheve skjenkestoppen var smitten på Østlandet.

– Helsedirektoratet har sagt at vi må vurdere smittesituasjonen lokalt når vi fastsetter lokale regler. Hvis vi skulle vurdert situasjonen på Østlandet, måtte de innført regler nasjonalt, sier han.

