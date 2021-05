Aktuelt Tor Kvammen Hadde ikke rørt leire siden barneskolen - nå har Marie (39) eget studio Da faren fant en dreiebenk på Finn, ble Marie Kvammen i Sandnes hekta på å lage keramikk. Hun har et råd til andre som vil følge gründerdrømmen. Publisert: 22. mai 2021, 19:00 Janne Håland

Marie Kvammen med sine håndlagde kopper, som snart er klare for ovnen. I bakgrunnen står ferdige produkter, som selges i studioet og på nettet. FOTO: Janne Håland

– Jeg har fått mange spørsmål om det er som i filmen «Ghost»; at jeg er halvnaken når jeg dreier. Ha ha, sier Marie Kvammen.

Det er hun altså ikke. Men det blir hett i det nyåpnede studioet hennes på Sandved likevel. En ovn står klar til å brenne kopper og kar på 1260 grader.

– Hvis alt går etter planen, tar det rundt to uker å lage ferdig et produkt. Jeg har fått mer respekt for håndverkere etter jeg begynte med dette, sier Kvammen.

Denne koppen er laget med tre ulike typer leire. FOTO: Janne Håland

Mengdetrening og YouTube

Nesten to år er gått siden faren hennes kjøpte en dreiebenk på finn.no, fordi «alle må jo ha en sånn». Den var tenkt til barnebarna hans, men det var Marie som ble sittende ved dreiebenken.

– Jeg ble helt fascinert over hvor vanskelig det var. Jeg hadde aldri dreid før, og ikke holdt på med leire siden formingstimene på barneskolen.

Hun fikk låne dreiebenken med hjem, og satt omtrent hele sommeren og trente, trente og trente for å få teknikken til å sitte. I tillegg har hun tilbrakt timevis på YouTube og tatt et kveldskurs hos en lokal pottemaker. Faren har fortsatt ikke fått dreiebenken tilbake.

– Jeg er blitt helt hekta. Egentlig gjorde jeg dette bare for min egen del, nesten litt i hemmelighet. Etter et år tenkte jeg at jeg kunne begynne å selge det jeg laget. Kanskje kunne det betale litt utstyr. Det er definitivt en dyr hobby, sier Kvammen.

Blir jobb

Fra i høst skal hun også gå ned til halv stilling i jobben som sanglærer på Vågen videregående skole for å få mer tid til å lage keramikk. Kvammen har også gitt ut egne låter, og holdt konserter med mannen, Tor Kvammen, kjent fra blant annet The Voice. Det er han som har bygget studioet hvor hun brenner og stiller ut produktene sine.

– Det er kreativt, dette også. Det blir bare et annet, mer konkret, resultat, sier hun.

Mye av inspirasjonen henter hun fra barndommen på Brusand, og produktene minner henne om sand, sanddyner og svaberg. FOTO: Janne Håland

Bedriften har hun kalt «Støv».

– Jeg ville ha et kort, norsk navn. Og så er det jo masse støv når jeg holder på, sier Kvammen.

– Elsk det du gjør

Dersom man drømmer om å starte en bedrift, har man ikke så mye å tape på å prøve det ut, mener hun.

– For min del ligger motivasjonen i at jeg elsker det jeg holder på med. Har man lidenskap for det man gjør, holder man ut lenger, tror Kvammen.

Når hun dreier, skjer det noe i kroppen hennes.

– Pulsen går ned, og jeg må være til stede med hele kroppen, ellers blir ikke produktene bra. Jeg forsvinner litt fra omverdenen, og får ro inni meg.

Publisert: 22. mai 2021, 19:00