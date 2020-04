Aktuelt Koronaviruset Frykter kjøpefest og salgskaos: – Butikkene kommer til å trampe hverandre i hjel på vei mot nødutgangen Handelsstanden kjemper i motbakke under koronakrisen. Skoringen i Stavanger frykter en ny kamp så fort pandemien slipper taket. Kampen om kundene. Publisert: 20. april 2020, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Camilla Rørtvedt ved Skoringen i Stavanger brenner inne med mange sko på lager. Disse vil hun unngå å selge til skampris, i stedet donerer hun fire kasser til Kirkens Bymisjon. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Jeg kjenner denne bransjen så godt at jeg vet det er enkelt å falle for fristelsen, sier Camilla Rørtvedt (44) ved Skoringen i Stavanger.

Familien hennes har solgt sko til siddiser gjennom fire generasjoner, men det har aldri vært tøffere å drive butikk enn nå, mener 44-åringen.

Når restriksjonene etter hvert letter og kundene kommer tilbake til byen og kjøpesentrene, frykter Rørtvedt en ny, bratt motbakke.

– Det blir en priskrig. Alle vil ha penger. Butikkene kommer til å trampe hverandre i hjel på vei mot nødutgangen, sier 44-åringen.

En kjøpefest ingen er tjent med

Det verste scenarioet er at butikkene som klarer å komme seg gjennom pandemien, får nådestøtet av sine egne.

Rørtvedt forteller at dersom naboen setter ned prisen på sine varer, vil det raskt utløse en smitteeffekt som flere butikker vil føle seg forpliktet til å følge.

– Utgiftene løper, kriselånet fra regjeringen er tross alt et lån, husleia blir bare utsatt. Jeg forstår at mange butikker føler et behov for å dumpe prisene. De er tross alt klemt opp i et hjørne, sier Rørtvedt og fortsetter:

– Men hvis alt er på tilbud, så vil vi sitte igjen med mindre på bunnlinja. Nå er vi nødt til å oppdra oss selv. Vi har ikke råd til å gå for den korte og enkle løsningen, advarer hun.

Rørtvedt understreker at det ikke er slik at ingenting skal på tilbud. Det er forskjell på å tilby avslag på sandaler og finsko, enn å dumpe prisene på alle varene i butikken.

– Settes prisen ned på alle varene, får vi en kjøpefest som hverken bransjen, kundene eller miljøet er tjent med, sier Rørtvedt.

Omsetningen til Skoringen falt 70 prosent i mars. April ser ut til å bli akkurat like dårlig. Rørtvedt forstår at billigsalg kan være en enkel utvei, men råder butikkene til å styre unna. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Har ikke tro på prisdumping

Hun får støtte av førsteamanuensis ved Institutt for Markedsføring ved BI i Stavanger, Morten Høie Abrahamsen.

Han peker på at kjøpekraften til kundene kan være svekket når hverdagen etter hvert kommer tilbake. Årsaken er at flere har vært permittert, i tillegg har oljeprisen rast.

Men å dumpe prisene for å bli kvitt et stort varelager, han han ingen tro på.

– Det vil være som å sage over grenen de sitter på, sier Abrahamsen.

– Hvorfor det?

– Folk vil fortsatt kunne bruke penger. Dersom butikkene dumper prisene i en utfordrende situasjon, vil de få mindre inntekter. En slik prisdumping vil ha en smitteeffekt og føre til en situasjon ingen har godt av, sier han.

Aktivitetsleder ved Kirkens Bymisjon, Leif Tore Berge, får overrakt fire pappesker med 50 par sko av Rørtvedt mandag formiddag. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Donerer sko

Rørtvedt har selv tatt grep for å bli kvitt noen av skoene hun har stående på lager. I fire esker har hun pakket sammen 50 par med sko. Disse donerer hun til Kirkens Bymisjon.

Ved bymisjonens lokaler i sentrum blir hun møtt av forfjamsede øyne og forsiktige smil. Ordet «fantastisk» går igjen flere ganger.

Skoene skal deles ut til medlemmer av Enter Fritid-gruppa. Et fritidstilbud til personer som har kommet seg ut av rus og ønsker å bygge rusfrie nettverk.

– Skoene betyr mye. Det er ikke alle her som har så god økonomi og kan kjøpe seg nye joggesko, sier aktivitetsleder Leif Tore Berge.

Færre sko på lager betyr også færre sko som Skoringen kan selge på tilbud. Hun håper butikkene dropper «korona-salget».

– Skoene vi gir til bymisjonen kunne vært sårt trengte penger i kassa, men vi er også nødt til å få hodet ut av «rauå» og innse at det er noen som har det enda verre enn oss igjen, sier Rørtvedt.

