På lørdag kan du gå på festivalen hvor alt er gratis

– Jeg fant både en gitar og en cello i bytteboden en gang. Dette er ting som jeg kunne tenkt meg selv, sier Sturle Dagslad.

For niende gang går han, broren Sjur og noen kompiser sammen for å arrangere festival i Munkehagen på Eiganes. Festivaldagen er lørdag klokka 15.00.

Her kan du få med deg alt fra konserter, lydinstallasjoner, videospill og mat - og det beste av alt: Det hele er gratis.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Minifestival

Det begynte i 2010 med at Dagsland og vennene hans inviterte til festival. Litt sånn på sparket, med noen venner og et band. Alt av utstyr måtte han stå for selv, og vann til publikum fikk han av en hyggelig nabo.

Nå får derimot den rusfrie festivalen nærmere 100.000 kroner i støtte årlig, blant annet av Stavanger kommune og Frifond.

– Men pengene går ikke til oss. Det brukes på festivalen. Skal du leie inn en scene, ha lydfolk og leie doer, da ryker budsjettet fort, sier Dagsland.

Rundt 2000 mennesker er innom, alt fra unge kunstnere på 7 år, til bestemor på 80 som skal i bytteboden. Helgø Meny sponser mat og juice og IVAR stiller med en vanndunk på 1000 liter.

Rune Vandvik

– Skal alltid være gratis

– Det er egentlig bare en stor dugnad. Vi ringer mange aktører og hører om de har lyst til å stille ut noe. Passer det så passer det, passer det ikke, så er det helt ok det også, sier Dagsland.

– Hvorfor gjør du dette år etter år?

– Det er en jobb, men det blir mindre og mindre stress for hvert år. Samtidig er det kjekt å se at det samler så mange folk i alle aldre. Så gir det meg noe å gjøre, en grunn til å komme opp av kjellerleiligheten, sier arrangøren og ler.

– Har du vurdert å gjøre festivalen mer kommersiell?

– Nei, dette er et overskuddsprosjekt. Munkehagen skal alltid være gratis.