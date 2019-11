Bli med i vår FIFA-konkurranse og vinn billetter til cupfinalen

Vi i Byas vil tyvstarte cupfinalen mellom de to rivalene fra Rogaland.

Vi er på jakt etter en Viking-supporter og en Haugesund-supporter som kan representere sine lag i et FIFA-oppgjør på SR-Bank Arena.

Begge deltakerne får to billetter hver til cupfinalen som spilles på Ullevaal den 8. desember. Vinneren av FIFA-matchen får også en ekstra premie.

Har du lyst til å delta? Meld deg på i skjemaet nederst i artikkelen!

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Dette er reglene for oppgjøret:

Versjon: FIFA 20.

FIFA 20. Konsoll: PS 4

PS 4 Tid: 6x2 minutter.

6x2 minutter. Spillmodus: 85 rated.

85 rated. Lag: Du må spille med laget du har valgt å representere, men du kan endre formasjon og gjøre bytter innad i laget før kampstart.

Du må spille med laget du har valgt å representere, men du kan endre formasjon og gjøre bytter innad i laget før kampstart. Ved uavgjort går oppgjøret til ekstraomganger før en eventuell straffespark-konkurranse.

Med som ekspertkommentator er Vikings profesjonelle FIFA-utøver og landets nest beste FIFA-spiller, Chris-André Skogland. Han kommer opprinnelig fra Haugesund.

– At både Viking og FKH er i en cupfinale er vinn-vinn for meg. Viking er klubben jeg spiller for og FKH har jeg holdt med siden jeg var liten guttunge, sier han.

–Hvilket lag håper du går til topps i FIFA-konkurransen, og hvem håper du vinner cupfinalen?

– I FIFA håper jeg at den beste vinner, det er klart. I cupfinalen... Det er vanskelig å si, men jeg håper vel at Viking tar seieren, sier han.

Kampen blir vist på Byas.no førstkommende fredag.

Her kan du melde deg på konkurransen. Påmeldingsfristen går ut tirsdag 26. november klokka 15.00.