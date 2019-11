– Jeg er så stolt. Jeg har faktisk ikke ord, sier Solveig Larsen, som er daglig leder ved Sats Trim Towers i Sandnes.

– Vi jobber så hardt hver eneste dag for at våre medlemmer skal få den absolutt beste treningsopplevelsen. Våre ansatte fortjener denne prisen. Det er en fantastisk måte å hylle det gode arbeidet de gjør på, sier en smilende Larsen.

I morgentimene fredag har de feiret seieren med proteinshake i champagneglass.

– Det er klart vi må feire!

Trim Towers med seieren

Med sine 4000 kvadratmeter og 60 ansatte er Sats Trim Towers ett av til sammen ti Sats-treningssenter i Rogaland, og er ett av regionens største treningssenter.

Senteret har vært nominert til #byasbeste treningssenter også tidligere år, men aldri vunnet. I år tok de seieren med rundt 15 prosent av stemmene!

Aktiv treningssenter ble en god nummer to. Arena treningssenter, som vant i fjor, havnet på tredjeplass.

Pernille Filippa Pettersen

Sats-familien

– Jeg tror alle våre ansatte, selv de som har en gruppetime i uka, føler et eierskap til senteret. Det er veldig viktig for atmosfæren her, sier Larsen og hilser på kollega Hilde Madsen.

Hun skal straks få pulsen til å stige hos dem som skal delta på løpetime. Det er fortsatt mørkt ute fredag morgen, men inne på Sats Trim Towers er energinivået høyt.

– Vi har 45 gruppetimer i uka. Alt fra dans og yoga til steintøffe styrketreningstimer. Filosofien vår er at det skal finnes en time for absolutt alle.

– Burde vært på resept

Selv har Larsen blant annet gruppetimer med dans. Hun har vært daglig leder ved senteret i fire år. Men treningsbasillen ble hun bitt av for mye lengre siden.

– Jeg startet som gruppeinstruktør en gang i uka for snart 20 år siden. Nå har jeg jobbet i Sats i 17 år. Det har skjedd mye på disse årene i treningsbransjen. Det har vært en spennende reise å være med på.

– Hvorfor valgte du denne yrkesveien?

– Folk kan ha en utrolig dårlig dag, men etter en treningstime er de oppløftet. Trening er terapi og burde vært på resept. Jeg synes det er en utrolig givende jobb.

Pernille Filippa Pettersen

På fornavn

Mens Byas er på besøk på Sats Trim Towers strømmer det på med sprekiser. Larsen er på fornavn med alle.

– Det er viktig for oss å skape et sted hvor folk kan være avslappet å føle seg hjemme. Våre ansatte forsøker alltid å ta seg til den gode samtalen med medlemmene våre. Det viktigste er å gi alle en god opplevelse, sier Larsen, og legger til:

– Vi vil at medlemmene våre skal føle at de kan komme som de er.

