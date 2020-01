Norges største gjenbrukskjede åpner butikk i sentrum

I dag drives butikkene til NMS Gjenbruk av 2500 frivillige medarbeidere. De har over 500.000 kunder og alt overskudd går til NMS sitt arbeid med blant annet fattigdom.

– Vår visjon er å spre budskapet om å bruke det vi allerede har. Derfor ønsker vi å være rimelige nok til at folk faktisk velger å kjøpe brukt fremfor nytt, sier daglig leder i NMS Gjenbruk Ina Kjøstvedt.

UR kirken

Butikken som åpner i Nygata skal romme ting enkelte folk ikke trenger lenger, men som de håper kan gjør nytte av seg i et annet hjem. Lokalet skal også fungere som en kaffekrok for å skape en sosialarena for misjon og samhold.

– I denne butikken kjører vi et litt annerledes konsept. Vanligvis pleier det å være pensjonister som jobber i butikkene våre, men nå inngår vi et samarbeidsprosjekt med UR kirke og da håper vi på å nå og få de unge involvert også, sier Kjøstvedt.

Tomine Walmsness.

Varer i handlenett

Omtrent halvparten av utvalget vil være klær og den andre delen av varene vil være diverse ting og tang. Den daglige lederen informerer om at butikken ikke kommer til å selge store møbler, men først og fremst varer kunder får med seg i et handlenett.

– Vi håper på at vi har et markedsfortrinn i forbindelse med å gjøre butikken litt freshere. Hovedtanken vår er å unngå en stor strøm av varer, derimot skal vi plukke ut finere varer som vi tenker vil passe inn i akkurat denne butikken, sier Kjøstvedt.

I 2018 økte NMS Gjenbruk omsetningen med 11 prosent og omsatte for rundt 60 millioner kroner.

– Det at omsettingen har gått opp viser at brukttrenden virkelig er ekte, mennesker har begynt å forstå hvor viktig det er å tenke på miljøet og verdenen vår, sier Kjøstvedt.

Kjeden satser på å åpne dørene 5. mars 2020.