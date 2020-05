Aktuelt Russetid Vandreruss: – Vi savner muligheten til å møte andre russ Russetiden er spesiell for alle i år, men uten van eller buss er det vanskelig å bli med på treff og feiring. Russegruppa «Filterløs» føler vandrerussen kunne vært mer inkludert. Publisert: 14. mai 2020, 19:00 Lone Sætre Journalist

Fra venstre i front: Cinta Hondsmerk, Rita Skiudlaitè, Julie Kristine Qvale, Bak: Marthe Skåra, og Rolf-Erik Heien (18). FOTO: Privat

«Filterløs» har åtte medlemmer fra Stavanger, Sandnes og Egersund, og har møttes for å ta knuter sammen. Andre ganger snakker de bare over videosamtale.

– Vi bruker kollektivtransport, eller går for å komme oss rundt. På mandag møttes gjengen for å ta 24 knuter på 24 timer, det var veldig vellykket, sier Cinta Hondsmerk (18).

Hun valgte å være vandreruss av miljøårsaker.

– Jeg har et stort miljøengasjement, så jeg hadde ikke lyst til å kjøre rundt i en bil. I tillegg så slipper vi å bruke så mye penger, sier Hondsmerk.

– Jeg føler vi går glipp av noe

Hun er glad for å være medlem av en gruppe, og tror det har mye å si for årets russetid da treff ofte arrangeres kun for buss eller van.

– Hittil har vi ikke møtt andre enn vår egen gruppe. Vi savner muligheten til å møte andre russ, sier Hondsmerk.

Cinta Hondsmerk ville være vandreruss for å spare miljøet. FOTO: Privat Vi får ikke de samme mulighetene til å kose oss og utnytte russetiden.

Hun har forståelse for at hensyn til smittevern må tas og at en enkel løsning da blir å kun tillate kjøretøy.

– Likevel er det kjipt for oss vandreruss. Vi får ikke de samme mulighetene til å kose oss og utnytte russetiden. Jeg føler vi går glipp av noe, legger Hondsmerk til.

Frykter en ensom 17. mai

Flere medlemmer i gruppa frykter å ikke kunne være en del av 17. mai-feiringen. På nasjonaldagen har det vært snakk om å arrangere drive-in treff for russen. Etterfulgt av et tog med russebiler og russebusser som skal følge gamleveien gjennom Mariero, Gausel og Sandnes, før endestoppet blir Bryne.

– Jeg synes det er helt grusomt om vi ikke blir inkludert på 17. mai. Det skal liksom være høydepunktet. Vi kunne blitt med, og bare holdt avstand. Nå blir det kanskje til at vi må tilbringe nasjonaldagen hjemme. Vi har ikke lagt noen planer enda, og må nå ta det på sparket, sier Rita Skiudulaite (18) medlem av gruppa.

Rita Skiudulaite skulle ønske vandrerussen ble mer inkludert i år. FOTO: Privat Jeg synes det er helt grusomt om vi ikke blir inkludert på 17. mai. Det skal liksom være høydepunktet.

Rolf-Erik Heien (18) har et håp om at de kanskje får være med.

– Jeg håper det vil bli mulighet for å bruke en personbil, og sette på noen flagg, så kunne vi og blitt med. Hvis ikke det går an, blir det en utrolig trist 17. mai, sier han.

Tror flere kan føle seg alene i årets russetid

– Jeg er veldig glad for at jeg er med i en gruppe. Jeg slang meg på litt i siste liten, og tror at de som er alene kan føle seg skikkelig ensomme. Da har du kanskje ingen å snakke med, og ingen store treff å møte andre på, sier Monika Øglænd Ueland (18).

Heien tror også at mange kanskje sitter hjemme uten å helt vite hvordan de skal bli med på feiringen.

– Jeg tipper noen russ kan føle seg alene. Det er vanskelig å møte folk i byen, eller andre steder en ellers ville møttes under en «normal» russefeiring, sier han.

Psykolog: – Bygg på gode relasjoner du har

Svein Gran er spesialist innen klinisk psykologi, og tror at mange kan være ensomme under slike omstendigheter.

– Det å ikke bli invitert til noe du kunne håpet og trodd du ble invitert til er veldig sårende og det kan fort lede til negative tanker om deg selv og andre. Dette kan igjen starte en negativ prosess som på sikt fører til mer ensomhet. Når man slik som i dette tilfellet føler seg «glemt» eller utestengt, så lengter man etter å bli invitert inn og «husket» av noen, forteller Gran.

– Hva kan de som føler seg litt på utsiden gjøre?

– Vi bør egentlig spørre oss selv: Hvordan kan jeg bidra til å skape et sosialt miljø rundt meg selv? Ofte ser et bestemt miljø mye mer fantastisk ut fra utsiden enn det det er på innsiden. Det er alltid bedre å bygge på de eller den gode relasjonen du har enn å gå rundt å se på de relasjonene du ikke har, sier psykologen.

Høydepunktene til nå

Hondsmerk synes dåpen som ble holdt digitalt var en fin start på russetiden.

– Det var veldig koselig, vi delte oss opp klassevis, også fikk hver klasse utdelt navn, sier hun.

Gjengen på jakt etter tittelen som «Sølvruss». Fra venstre: Mona Øglænd Ueland, Rita Skiudulaite, Rolf- Erik Heien, Marthe Skåra, Julie Kristine Quale og Cinta Hondsmerk. FOTO: Privat

Heien synes høydepunktet til nå har vært da flere medlemmer av gruppen gikk sammen og jaktet tittelen som «sølvruss».

– Det var veldig gøy! Fem personer i gruppa klarte det. Jeg rakk akkurat å få siste knuten før de 24 timene var gått, legger han til.

Publisert: 14. mai 2020, 19:00