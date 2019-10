I et innlegg på Facebook melder Lille Vinkel Sko at de legger ned butikken i Laugmannsgata i Stavanger sentrum, under overskriften «OPPHØRSSALG!».

– Det er med et trist hjerte at vi legger ned i Stavanger, sier eier av Lille Vinkel Sko-kjeden Sverre Klouman til Byas.

Avgjørelsen om å flagge ut av byen kom etter stadig fallende omsetning.

Kloumans teori: Bomringen har ført til færre kunder.

Eller som det står i Facebook-innlegget: «Etter nesten 7 års drift i Stavanger sentrum må vi kaste inn håndkleet. Etter bomringen ble innført ble det rett og slett for få kunder i sentrum for oss.»

Stavanger Sentrum AS viser imidlertid til tall som viser at det er flere folk i bygatene etter at bomringen kom, og mener at bildet er mer nyansert.

– Besøkstallene falt som en stein

– Vi har kundetellere i alle butikkene våre, og de viste et brått fall etter bomringene kom i Stavanger og Bergen - helt tydelig, fra den ene måneden til den andre, sier Klouman.

Lille Vinkel Sko-eieren legger til at han er klar over at bransjen er utsatt fra konkurransen fra netthandel, men mener kundedroppet i vestlandsbyene skyldes noe annet.

– Alle våre butikker utenom Stavanger og Bergen holder tallene fint. Hadde alle avdelingene hatt samme fall, hadde vi kanskje tenkt at det skyldtes noe annet, men besøkstallene falt som en stein etter bomringene ble innført, forteller han.

Tallene og omsetningen tok seg litt opp i sommermånedene, men etter at turistsesongen var over var det igjen tilbake til den negative trenden.

– Vi har en kontrakt på lokalet som går ut til nyttår, så da så vi ikke noe annen mulighet enn å legge ned når vi går med såpass stort tap. Det er ikke liv laga.

Butikken i Stavanger vil holde opphørssalg ut 2019, men velger altså ikke å fornye kontrakten i 2020.

Er det folk i byen?

Stavanger Sentrum AS mener på sin side at bildet er mer nyansert enn som så.

– Sentrum er tvert i mot inne i en god periode. Vi ser at det er økende trafikk inn til byen, og vi opplever stort fokus fra aktører som ønsker å etablere seg i sentrum, sier prosjektleder Asgeir Sand i Stavanger Sentrum AS.

Ifølge Sand er det flere ting som viser at bomringen ikke har stoppet folk i å komme til byen:

Det har passert 11 prosent flere gjennom tellepunktene i gatenettet.

Kolumbus rapporterer om 255.000 flere registrerte avstigninger fra buss i sentrum første halvår i år sammenlignet med i fjor

Stavanger Parkering har registrert 46.000 flere parkeringer i sentrum første halvår i år sammenlignet med i fjor

Økning i omsetningen: Omsetningen for Stavanger sentrum økte med 3,5 prosent i 2018. Landsgjennomsnittet lå på 2 prosent I 5. og 6. termin etter at bomringen kom økte omsetningen for varer og tjenester i sentrumskjernen i Stavanger med henholdsvis 5,3 og 5,9 prosent

Fortsetter i Ålgård

Lille Vinkel-eieren sier han blir «ekstremt forvirret over disse besøkstallene» Stavanger Sentrum AS viser til.

– Men uansett kommer de dessverre ikke til oss, så det er jo litt trist å vite, sier Klouman.

– Vi fikk imidlertid høre det samme i Oslo. Der gikk man ut og pratet om flere kunder i sentrum, mens vi hadde en helt annen opplevelse i vår butikk i Lille Grensen. Dette viste seg jo å bare være tull. Nå så jeg nettopp en artikkel på Aftenposten som viser at det er færre som handler i Oslo sentrum, sier Klouman.

Lille Vinkel Sko sitt utsalg hos Norwegian Outlet i Ålgård fortsetter imidlertid som normalt. Det samme gjør butikken i Bergen.

– I Ålgård har vi et annet konsept. Det fungerer fortsatt godt. I Bergen har vi en større butikk med større omsetning, så der fortsetter vi også inntil videre.

Sårbar sentrumshandel

Prosjektleder Sand i Stavanger Sentrum AS forteller at mange aktører i byen var negative til bomringen da den skulle komme.

– Men da den faktisk var der, opplevde mange at det jo ikke var så ille. Det er greit å ha noe å skylde på. Men da er det vår jobb å si at sentrum faktisk har hatt en oppsving.

Men den endelige fasiten, den kommer senere.

– Den kommer når 2019-tallene er klare, sier han og legger til:

– Handelen i sentrum er likevel ekstremt sårbar og vil trenge tett oppfølging både av oss og det administrative og politiske i tiden fremover.

At aktører som driver innen tekstil og sko er under stort press, er det imidlertid ingen tvil om, understreker Sand:

– Nordmenns kjøpekraft er fremdeles stor, men vi blir mer og mer selektive når det gjelder hvor og hvordan vi bruker pengene våre. Vi stiller større krav til kunnskap og kompetanse, men vi er fremdeles opptatt av kombinasjonen god pris, god service og dyktige butikkselgere. Vi bruker stadig mer penger på netthandel og spesielt hos utenlandske nettaktører. Her er sko og tekstil utsatte produktgrupper.

