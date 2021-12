Aktuelt FHI-kartlegging: Koronavaksinasjon kan påvirke menstruasjonen Det er økt forekomst av forstyrrelser i menstruasjonen hos unge kvinner etter at de ble koronavaksinert, viser de første resultatene av en stor FHI-kartlegging. Publisert: 21. desember 2021, 14:41

I første del , som gjelder kvinner mellom 18 og 30 år, rapporterte flere om mer kraftig menstruasjonsblødning enn vanlig etter både første og andre vaksinedose.

* 7,6 prosent oppga at de hadde kraftige blødninger før vaksinasjon, mens 13,6 prosent oppga at de hadde kraftigere blødninger etter første dose.

* 8,2 prosent oppga at de hadde kraftige blødninger før andre dose, mens 15,3 prosent oppga at de hadde kraftigere blødninger etter andre dose.

Vanlig med forstyrrelser

39,4 prosent av de spurte rapporterte om minst én menstruasjonsforstyrrelse etter første vaksinedose. Blant disse forstyrrelsene inngår blant annet kraftig mens, uvanlig langvarig mens, uvanlig kort eller langt intervall mellom menstruasjonene, uventede mellomblødninger og menslignende smerter uten blødning.

Samtidig er det svært vanlig med menstruasjonsforstyrrelser. Før vaksinasjonen oppga nær fire av ti kvinner (37,8 prosent) i alderen 18–30 år at de hadde opplevd menstruasjonsforstyrrelser ved siste menstruasjon.

– Likevel ser vi i denne undersøkelsen at noen flere kvinner fikk forstyrrelser etter første eller andre dose av koronavaksinen, sier prosjektleder og lege Lill Trogstad i Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

– Forbigående

Ifølge Trogstad var de fleste menstruasjonsforstyrrelsene etter første dose forbigående, og forstyrrelsene var i snitt tilbake til utgangsnivået når andre vaksinedose ble gitt to-tre måneder etter.

Undersøkelsen viser videre at av kvinnene som oppgir at de opplevde menstruasjonsforstyrrelser etter første dose, opplevde nær to av tre menstruasjonsforstyrrelser også etter andre dose. Da økte også forekomsten av flere typer menstruasjonsforstyrrelser.

Folkehelseinstituttet opplyser at de foreløpig ikke har informasjon om varigheten av menstruasjonsforstyrrelser etter andre dose med koronavaksine.

Anbefaler kvinner med kraftig mens å vente

De går imidlertid ut med en anbefaling til kvinner med kraftige og vedvarende blødninger etter en tidligere vaksinedose om å avvente videre vaksinasjon fram til årsaken er undersøkt eller at symptomene har gått over.

Kvinner som opplever at blødningsforstyrrelsene ikke går bort, bør kontakte lege for å utelukke annen sykdom som eventuelt trenger behandling.

– Er du i tvil om hva du bør gjøre, kontakt fastlegen din, er oppfordringen fra Trogstad, som understreker at forbigående blødningsforstyrrelser ikke bør hindre kvinner fra å takke ja til koronavaksine.

6.000 kvinner i alderen 18–30 år har deltatt i UngVoksen-kohorten til FHI i forbindelse med denne studien, som er en del av en større kartlegging blant mer enn 60.000 kvinner mellom 12 og 80 år i Norge.

Artikkelen er ikke fagfellevurdert.

LES MER: Ingen øremerkede midler til gratis bind og tamponger: – Litt skuffende

LES MER: Kaja (19) må være i overgangsalderen

LES MER: Greit å «hoppe over mensen»? Og hvor lenge kan du gjøre det?

Publisert: 21. desember 2021, 14:41