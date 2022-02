Aktuelt Gjenåpningen HELGÅ: Morsdag, Mostun, og enda en gjenåpning? Blir det full gjenåpning? Lørdag vil det komme lettelser og både munnbindet og meteren kan forsvinne. Dermed er det på tide å komme seg ut av dvalen. Publisert: 11. februar 2022, 19:12 Elias Håvarstein

Pressekonferanser kan bety både godt og dårlig nytt. Det Støre kommer til å si på lørdag er sannsynligvis svært godt nytt!

Løgnaskveld på Folken

Fredag kveld byr Folken på standup med Comedybox! Headliner er ingen ringere enn vinneren av Byas’ egen pris for beste underholdning, nemlig Jan Rune Holdhus.

Det liv på Folken, og mer blir det nok, om landet åpner opp igjen på lørdag.

Holdhus har underholdt siddiser gjennom pandemien med June Kommunes eget show på Stavangeren, og stiller fredag opp på Folken!

Andre løgnaser som blir å se på scenen er Liban Gulaid, Thor Stenhaug og André Enoksen. Showet ledes av Sven Rusdal, som vi kjenner fra Sandnes kulturhus.

Åpner eget frøbibliotek

Marie Larsen Gellein har lenge hatt en plan om å åpne et frøbibliotek på Mostun, og nå blir det realitet!

Søndag åpner frøbiblioteket på Mostun natursenter. Der kan du låne frø og få tips fra eksperter om hva du bør tenke på når du sår dem. Åpent 12–14.

– Tanken er at man kan låne frø gratis om våren, dyrke dem, og sanke frø av planten om høsten. Disse leverer man så tilbake til biblioteket, sa Gellein til Aftenbladet i september.

Slik ser et frøbibliotek ut!

Gellein leste om frøbibliotek flere andre steder i Norge, men kunne ikke finne et lignende tilbud i Stavanger. Derfor tok hun saken i egne hender.

Så om du har noen tomme potter, litt jord, eller kanskje til og med et bed er det muligens på tide å starte våren tidlig og plante noen frø!

Den viktigste dagen i året?

Gratulerer til alle mødre på forhånd! Søndag er det morsdag, og den gjelder det å huske.

I anledningen morsdagen har Museum Stavanger (MUST) gratis inngang på alle sine museer for «mor, mamma, svigermor, mormor, farmor, oldemor, bonusmor og alle andre varianter av «Morer» der ute», ifølge MUST.

I tillegg byr museumskafeen IDDIS Café og Brasserie i Gamle Stavanger på gratis kakao til alle barn. De har for øvrig også gratis inngang hos MUST.

Opera og orgel

Stavanger konserthus kjører fullt opplegg for å holde folk varme til «The Mute» som har første forestilling onsdag.

Lørdag er det operacafé klokken 14, med kjent og mer ukjent operamusikk.

I konserthuset er det opplegg både lørdag og søndag, og neste uke er det duket for Janove Ottesen og Christian Eriksens «The Mute – A Silent Love Story»!

Og om kvelden er det «Orgelnatt», som konserthuset selv beskriver som «en alltid like overraskende kunstnerisk smeltedigel hvor uventede kombinasjoner danner en unik lydlig og visuell helhetsopplevelse»

Pressekonferanse (Zzz ... men følg med!)

Vi slenger med pressekonferansen lørdag formiddag i slutten av artikkelen her. Selv om er alle dørgende lei pressekonferanser om korona, er det grunn til å tro at denne kan være verdt å få med seg!

– Vi nærmer oss tidspunktet for å løse opp gjenværende tiltak, har Støre tidligere sagt.

Kommer statsminister Støre til å oppheve meteren? Følg med i morgen!

Det kan virke som det tidspunktet er lørdag 12. februar! Dette blir en spennende pressekonferanse å følge. Alle liker jo gode nyheter!

Tune inn på aftenbladet.no klokken 10:00 på lørdag, og følg dekningen vår!

Har du innspill til ting som skjer neste helg? Send en e-post til helga@byas.no!