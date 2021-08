Aktuelt Klær Vilde (23) startet pop up-butikk: – Noen ting er jeg glad for at ikke er solgt Hun står i klesbutikken Aafy i Langgata ut august, og lover gratiskonsert og sluttsalg. Publisert: 24. august 2021, 13:51 Janne Håland

Når hun prissetter klærne, går hun ut fra hva hun selv ville betalt, og hvor sjeldne varene er. Stativene har hun laget selv.

– Folk i Stavanger er litt kjedelige i klesveien. Litt for komfortable, kanskje, sier Vilde Biserød Vengnes.

Selv kunne hun gjerne gått i ballkjole på en tur til byen, for eksempel.

– Det er helt ok hvis folk ikke har behov for å kle seg opp. Men man kan jo gjøre det for å utforske litt. Det gjør noe med deg å ta på noe du føler deg fin i. Kanskje synes noen det er skummelt å bli lagt merke til. Men gjør man det noen ganger, kommer det bare til å være jæli nice.

Stor hobby

Vengnes åpnet vintagebutikken sin 1. august, og holder åpent i Langgata i Stavanger ut måneden. Rundt 1000 klesplagg i alle slags stiler fra 1920 til 2000 henger på stativene. Tidligere hadde hun klesbutikk på loftet i barndomshjemmet på Storhaug, og hun har også solgt klær på markeder og på skuespillerskolen hun gikk på i Verdal.

– Det er skuespilleryrket jeg vil satse på, så klessalget er en stor hobby ved siden av. Derfor er det ok å gå «all in» i én måned. Det vil nok komme nye pop up-arrangementer, og jeg skal selge kjoler til juleball- og julebordsesongen i tillegg til sommermarked. Folk må bare si fra om de har gamle klær de vil kvitte seg med, sier Vengnes.

LES MER: Suksess for ny bruktbutikk: Folk står på venteliste

Navnet «Aafy» (som i Å, fy!) oppstod fordi det var et uttrykk vennegjengen brukte ofte.

Hittil har salget gått ganske fint.

– Jeg er veldig fornøyd. Det er en jevn strøm av folk innom, og jeg håper jeg når målet mitt. Siden jeg har mål om å tjene mer enn 50.000, var det litt å sette seg inn i med skatt, merverdiavgift og sånn. Men det er bare å hoppe i det!

Studentkveld onsdag

Onsdag skal hun ha studentkveld for alle på videregående og oppover, med rabatter og gratiskonsert med Emilie Eie etter åpningstid. Den siste dagen i måneden blir det dessuten sluttsalg på alle klærne.

– Hvis folk vil ha tips eller anbefalinger til hva jeg tror de passer, foreslår jeg veldig gjerne. Et tips er å kjøpe et par ordentlig kule sko eller bukser. Det ser veldig bra ut selv med enkle topper til.

– Det er hyggelig å ta vare på klær, sier Vilde Vengnes. Selv liker hun «alt», gjerne det med litt ekstra, eller noe klassisk pent eller pønkete. Denne kjolen synes hun det er rart ingen har kjøpt.

Siden hun var liten, har Vengnes samlet på ting.

– Jeg har alltid likt å ha mye av noe. Så kom interessen for klær, og jeg syntes vintage var kult.

Først kjøpte hun inn klær hun likte selv, og hvis de ikke passet, solgte hun dem videre. Hun fikk også gå på morfarens loft og forsyne seg av klær etter mormoren. Det hun ikke var interessert i å beholde selv, tok hun med i butikken.

– Men noen ting er jeg glad for at ikke ble solgt. En dame var veldig interessert i en kåpe fra mormor, som jeg først ikke trodde passet meg. Men så prøvde jeg den på, og den satt helt perfekt!

Hun har handlet inn de fleste plaggene i butikken selv, og kan historien til nesten alle.

– Folk kan stole på at jeg vet det er bra. Jeg er komfortabel med alt jeg selger.

Tidligere holdt et galleri til i lokalene hun nå leier gjennom Pedersgata Utvikling AS.

– Folk liker at det er kommet noe her igjen, sier Vengnes.

LES MER: Til høsten åpner donut-kjeden i Stavanger sentrum

LES MER: Flere unge fikser istedenfor å kaste: Slik tar du vare på sko og vesker

LES MER: Kommer til Kvadrat i november

Publisert: 24. august 2021, 13:51