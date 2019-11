Godtebyen vant #byasbeste sentrumsbutikk 2019!

– Dere vant!

– Såpass!

En litt paff eier og daglig leder blir veldig glad når Byas og overbringer gladnyheten.

Emrah Coban legger på røret og ringer kona, så vennene. Dette ble en bra dag.

Godtebyen har kun vært oppe et drøyt år, derfor er dette første gang de har blitt nominert, og vunnet.

Coban, og Byas, er glade for at så mange engasjerte seg i år!

Over 4200 stemte på favorittene sine!

På 2. plass finner vi kles – og møbelbutikken Velvet i Sandnes, med 556 stemmer, og på 3. plass er den Jæren-inspirerte klesbutikken KANT med 470 stemmer.

Stella Marie Brevik

Byens søteste

– Jeg fikk sjokk, forteller Coban, når vi møter han i butikken.

– Takk til alle som stemte på oss! Nå er vi ikke bare byens søteste butikk, men også byasbeste!

Han er for øyeblikket opptatt med å pynte et juletre, men tar gjerne en pause for å motta sitt første #byasbeste-diplom.

Stella Marie Brevik

Heier på Gründere

Coban vil gratulerer alle de nominerte sentrumsbutikkene og takke alle som har stemt. Han mener det er viktig at gründere starter butikker på egen hånd, selv om det er tungt.

– Alle de nominerte hadde jo sin helt egen butikk. Dette viser at vi går riktig vei og det gir meg motivasjon til å fortsette videre.

Stella Marie Brevik

Godtebyen dukket opp i bybildet 17. oktober 2018. Før det hadde Coban jobbet alene. Han fikk sin første ansatt én uke før åpning.

Nå er de et team på ni stykker.

– Da jeg startet butikken, hadde jeg ingen erfaring. All kommunikasjon med kommunen og leverandører var det jeg som sto for. Jeg var veldig sliten, sier han.

Men alt er verdt det nå.

Stella Marie Brevik

Lørdagsgodt

– Jeg blir så glad når jeg ser at folk stopper opp og kikker inn i butikken. Jeg tror butikken gjør gaten mer livlig og fargerik. Kundene våre blir glade når de kommer inn her, forteller Coban.

Han tror butikken vant fordi den bringer glede, samtidig som han strekker seg langt for at alle skal få lørdagsgodteriet de vil ha:

– Hvis noen spør etter noe spesielt som vi ikke har, sjekker jeg om det er mulig å få tak i. Er det mulig, så bestiller jeg det inn.

Stella Marie Brevik

Én til?

Butikken er fargerik og bugner over med eksotisk godteri, inkludert 700 typer smågodt. En liten gutt stirrer med store øyne på rekkene med godteri:

Far og sønn leter etter helgegodteri.

Matthew Gould forklarer at han og sønnen, Oban, er innom Godtebyen én gang annenhver uke, men kun hvis Oban oppfører seg.

Denne gangen har han vært snill gutt:

– Kan jeg få eeeen til?

Faren kikker oppi posen.

– Joda.

– Wooow, kommer det fra Oban når han får se innholdet i posen.

Stella Marie Brevik

Nostalgi

Cobans favoritt er amerikansk sjokolade, men han mener alle kan finne noe de liker i butikken.

Dette er også en av grunnene til at Coban tror butikken har blitt så populær:

Kundene i alle aldre kommer for å kjøpe godteriet fra barndommen som for lengst har forsvunnet fra de vanlige dagligvarebutikkene.

Stella Marie Brevik

Sandnes?

Coban er utdannet grafisk designer og har designet butikkens grafiske profil. Alt fra logo til smågodthyllene – nå vil han utvide og gi flere sjansen til å jobbe i søte butikker.

– Før nyttår skal vi starte en nettbutikk, vi ser også på plasser i Sandnes og Bergen. Vi har planer om å sette i gang et franchise-prosjekt, men har ikke funnet den perfekte plassen ennå.

Stella Marie Brevik

