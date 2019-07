Har du en vegg til overs? Nuart søker nye lerret

Nuartfestivalen har nylig inngått et samarbeid med Google - og har i 19 år gitt Stavanger et sterkt rykte som internasjonal gatekunstby.

Nå går festivalen inn i sitt 19. år med å male og bygge om Stavanger by til et eneste stort kunstverk. Og de trenger noe å male på.

– Veldig populært

Nå søker Nuartfestivalen og daglig leder Karen Wolden ledige vegger til årets festival i 5–8 september. Om det er populært? Ja, det er populært.

– Jeg har ikke eksakt tall på hvor mange som melder seg på, men det er fryktelig mange. Vi får henvendelser gjennom hele året. Det e sinnssykt kjekt at folk e så engasjerte og vil ha kunst på veggen sin, forteller daglig leder i NuArt-festivalen Karen Wolden

Fakta: Har du en vegg du ønsker å foreslå? Send e-post til walls@nuartfestival.no med følgende opplysninger: – Bilde av den aktuelle veggen – Adresse – Ca. mål på veggen – Dersom mulig, et Google-kart/street view der veggen kan ses fra gaten.

Kun for Stavanger

Ordet sprer seg fort og interessen er stor.

I år har festivalen vært nødt til å begrense seg litt, og de vil i første omgang fokusere på Storhaug og Østre bydel.

For ikke lenge siden fikk Wolden og kompani henvendelser fra Bergen, som var sultne på gatekunst.

Da måtte Wolden takke fint nei. Nuart er for Stavanger.

Fikk heksebrenning på veggen sin

Wolden forteller at Nuart aldri står i veien for kunstnerisk frihet. Det fører av og til med seg små utfordringer.

– Jeg var utenfor et hus i byen som den argentinske kunstneren Milu Correch hadde funnet på Google Maps. Huseieren kom ut, og var henrykt over at jeg speidet på vegne av Nuart. Hun var kunst og håndverk-lærer og ønsket å vise elevene spennende kunst, forteller Wolden.

En ting de ikke hadde forutsett var at Milu sko trå til ekstra med sine ellers ganske mørke motiver.

– Jeg visste Milu er en figurativ kunstner som lokalforankrer sine motiver kunstner, men jeg hadde ikke forutsett at Milu ønsket å illustrere heksebrenningen i Stavanger for 400 år siden. Heldigvis var huseieren kjempefornøyd og tok med andreklassingene på studietur hjem, forteller en lattermild Wolden.

Kan banke på døren din

Vurderer du å bli med – men er litt skeptisk? Nuart forklarer:

– Det er strengt tatt ikke vi som bestemmer hvilke vegger vi bruker. Vi kommer med forslag, lager en oversikt og så velger kunstneren ut fra sine tanker og ideer. Av og til går vi også inn på Google Street View, finner gull og banker på dører. Vi har alltid dialog med eierne, og folk blir stort sett veldig fornøyde, sier Wolden.

Å gjøre litt research er alltid lurt. Nuart arrangerer gatevandring hver lørdag fra juni til 26. oktober, hvor de viser flere av verkene fra Nuart de siste 19 årene.