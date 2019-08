Husker du disse? Snart kommer dobbeltdekkerne tilbake!

– Kolumbus har i samarbeid med operatør valgt å sette inn to dobbeltdekkere i rute gjennom Ryfast, bekrefter kommunikasjonsrådgiver i Kolumbus, Elisabeth Tostensen.

Det er Boreal som skal kjøre bussene for Kolumbus. At bussene over to etasjer kommer tilbake på veiene, er det flere som ser fram til.

– Personlig er jeg levende opptatt av jobben min og store kjøretøy. Så det er stas! Flere av sjåførene våre har sagt at de gjerne vil kjøre disse bussene, sier driftsleder for Ryfylke hos Boreal, Øyvind Nag.

Ikke effektive nok

Historien om et lite stykke London på Nord-Jæren begynte i 2008.

– Vi er de første i landet med dobbeltdekkere i rutetrafikken, så det er kjekt, sa fungerende direktør i Kolumbus, Terje Øen den gang.

De fire meter høye bussene var i rute i åtte år før de ble byttet ut. Selv om det var flere seter på dobbeltdekkerne sammenlignet med andre rutebusser, gikk det for sakte med å få folk av og på. Derfor ble de vraket til fordel for leddbussene som fortsatt benyttes i dag.

LES OGSÅ: Derfor har bussene forskjellige farger i displayet

Turen gjennom Ryfast er derimot mer egnet til slike busser, forklarer Nag.

– Vi har valgt å bruke dobbeltdekkerne på grunn av kapasitet og komfort. Slik håper vi å unngå å sette inn flere busser enn nødvendig, forteller Nag, og opplyser at dobbeltdekkerne vil ha rundt 80 seter.

Pål Christensen (Illustrasjonsfoto)

Kan kjøre flere ruter

Tostensen i Kolumbus har tidligere sagt at det ikke var usannsynlig at bussene kunne komme tilbake. Dobbeltdekkerne skal i hovedsak benyttes på rute 100, som går fra Stavanger til Jørpeland.

Likevel er ikke bussene fastlåst til å kjøre tur/retur gjennom verdens lengste undersjøiske veitunnel.

– De vil bli satt inn der det er behov. Foreløpig er det usikkert hvor mye kapasitet vi trenger på rutene som går gjennom Ryfast, siden ingen har kjørt disse rutene før, sier Tostensen.

Nag tror derimot at flere og flere vil benytte seg av bussen mellom Nord-Jæren og Ryfylke.

– Vi har tro på passasjervekst, det er også derfor vi har kjøpt inn disse bussene, sier han.

OBS: Dobbeltdekkerne er av merket Setra. Modellen er S 531 DT, som er fire meter høy, to og en halv meter bred og 14 meter lang. Bussene vil bli satt i rute senest 1. mai.