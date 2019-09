Byas er innom dagen før dagen. Det er høy intensitet i lokalene. Mye energi og enorme mengder sanseinntrykk.

Den tredje Rituals-butikken i regionen gjør seg klar til å ta imot sine første kunder.

Hollandsk suksess på norsk jord

Rituals ble dannet i år 2000 i Amsterdam og beveget seg etter hvert over dammer og i luftlinjer.

Såkalt «area manger» Ann Margret Lunde kan fortelle at utsalget på Arneageren blir butikk nummer 32 i Norge.

– Det blir flere på løpende bånd. Vi har en sånn økning at vi tror det knapt selv, forteller hun. At det er en kjede i sterk vekst bekreftes i regnskapstallene.

Fredrik Brimsø

– Hva kommer den sterke veksten av?

– At vi er et luksusmerke som folk flest har råd til. Vi følger med i tiden, har gode produkter, er innovative, prøver å være bærekraftige og er opptatt av dyrevern. Dermed favner vi et bredt spekter av befolkningen, sier Lunde.

– Og selvfølgelig den spesielle kundeopplevelsen vi gir til våre kunder, skyter daglig leder Asal Sadati inn.

– Spesiell hvordan?

– Hos oss er vi veldig bevisste på å være ekte og autentiske, også når vi rekrutterer. Kundene skal alltid være i sentrum, og vi ønsker alltid å overgå deres forventninger, sier Lunde.

Fredrik Brimsø

Østlige ritualer

De små pusterommene i hverdagen hvor man kan gjøre livet litt greit for seg selv, er det Rituals streber etter å dekke etter beste evne. Velvære inspirert av østlige ritualer på fint.

– Bare i sentrum fins det allerede flere butikker som selger velværeprodukter. Hva tenker dere om konkurransen?

– Vi har fått mye tilbakemeldinger allerede på at vi er ønsket velkommen. Det er bra for Stavanger sentrum og for oss, forteller Lunde.

Fredrik Brimsø

– Drømmeplassen

Rituals har hatt lyst til å etablere seg i Stavanger en stund, og har hatt driften gående på Kvadrat siden 2015.

– Hvorfor har ikke Rituals prøvd seg i Stavanger sentrum tidligere?

– Vi har vært på jakt, og det har vært samtaler, men vi måtte finne den best mulig lokasjonen for butikken, forklarer Lunde.

– Men den har dere funnet nå?

– Ja, dette er drømmeplassen.

– Det er meant to be, avslutter Sadati.

