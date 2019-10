Pedersgata blir enveiskjørt: – Små endringer kan få store konsekvenser

– Tidligere jobbet jeg som kokk på Gamlaværket. Jeg har gitt opp en stabil inntekt for å starte for meg selv, så det er mye som står på spill, sier daglig leder ved Maggis Munchies, Maggi Jirayut Andrésson.

Onsdag skal Pedersgata bli enveiskjørt. Da er det kun lov å kjøre østover fra der Pedersgata krysser Langgata, fram til Harald Hårfagres gate. En strekning på 650 meter.

Selv om Maggis Munchies holder til på Nytorget, og bilene i gata rett utenfor lokalet fortsatt vil kjøre i begge retninger, frykter Andrésson at en viktig innfartsåre blir brutt.

– Små endringer kan få store konsekvenser, sier han.

Prøveprosjekt

Det var i april 2018 at politikerne stemte over forslaget om enveiskjøring. Pedersgata skulle heller tilrettelegges for syklister med egne sykkelfelt. Samtidig skulle bilene kun få lov til å kjøre i én retning. Det hele er et prøveprosjekt som strekker seg over ett år.

Planen var å innføre enveiskjøring og starte arbeidet med å male sykkelfeltene tirsdag 1. oktober. Jobben ble derimot utsatt til onsdag etter varsel om dårlig vær. Prosjektet kan bli utsatt ytterligere dersom det blir dårlig vær på onsdag også.

Daglig leder ved Far East Take Away, Zhilian Zhai, skulle gjerne sett at hele prosjektet ble skrotet.

– Nesten 100 prosent av det vi selger er take away. Folk stopper utenfor og henter maten sin her. Enveiskjøring gjennom Pedesgata betyr en omvei for mange av kundene våre, og da er det ikke sikkert at de har lyst til å ta turen innom, mener Zhai.

Skeptisk og positiv

Hekkan Burger ligger i krysset Pedersgata/Langgata, akkurat der enveiskjøringen starter onsdag. Daglig leder Ole Dysjaland tar det mer med ro enn sine naboer.

– Jeg tror det er vanskelig å si hvordan dette kommer til å slå ut før vi i det hele tatt har testet det, sier han.

– Er du bekymret?

– Nei, jeg er kanskje mer skeptisk, men jeg tror ikke det kommer til å påvirke oss i stor grad, sier Dysjaland.

Han peker på at Pedersgata er kjent for et rikt matutvalg. Er det en gate som er kjent for å selge sko, så går du gjerne dit når du trenger sko neste gang. Uansett hvor mange kjøreretninger gata har.

– Men jeg ønsker ikke at dette skal slå negativt ut for noen. Betyr enveiskjøringen at Yips, Sabi eller Zouq selger mindre mat, betyr det at færre bruker gata. Da går det også utover oss, sier Dysjaland.

Vegg i vegg med Hekkan ligger Shahi Kitchen som åpnet sommeren 2017. Daglig leder Samreen Javed ønsker enveiskjøringen velkommen.

– Færre biler kan føre til flere gående og syklister. I stedet for at folk skal ha take away, kan det bety at flere stopper opp for å spise i lokalet. Jeg tror det hele kan være positivt, sier hun.

Take away-utfordring?

Denne tanken deler også Yips - Dumplings & Digg. De frykter ikke store konsekvenser for restauranten, men tror at kjøreretningen kan påvirke take away-salget.

– Jeg er litt nervøs samtidig som jeg er optimistisk. En slik omlegging kan føre til store endringer. Det er klart det blir mindre trafikk i gata, og det kan påvirke take away-utsalget vårt. Jeg tror derimot at restauranten ikke vil lide noen skade av dette, sier Brock Donovan ved Yips.

Et steinkast bortenfor ligger Sabi Sushi, her er tonen en helt annen.

– Vi tror dette kommer til å slå negativt ut. 80 prosent av salget vårt er take away og det er klart at vi er redde for å miste mange av disse kundene, sier assisterende daglig leder, Magdalena Skowronek.

Hun hevder at årets omsetning allerede er redusert med 20 prosent på grunn av bomringen. Nå skal også gata bli enveiskjørt.

– Det er klart jeg håper at det går bra, men det føles som et nytt slag i ansiktet, sier hun.