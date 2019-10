– Det var ikke mye vi skulle gjøre før telefonen begynte å ringe, sier daglig leder ved Kongeparken, Pål Winter.

Det skal godt gjøres å ikke legge merke til den 80 meter høye attraksjonen som har blitt Ålgårds nye landemerke. Derfor var det flere som ble noe bekymret da lysene sluttet å virke og tårnet «krympet».

– Sikkerhet er det viktigste for oss. Derfor demonterer vi Stupet før vinteren for rutinemessig vedlikehold. Det er lettere å gjøre på bakken enn i høyden. Det er ikke mer dramatisk enn som så, betrygger Winter.

Attraksjonen tjuvåpnet for årets russekull under Landstreffet i mai, men hadde offisiell åpning 13. juni. Stupet er blant verdens høyeste droptårn og sender deg ned mot bakken i en fart på opptil 125 km/t. Attraksjonen kostet fornøyelsesparken 30 millioner kroner.

Vedlikeholdsarbeidet tar et par uker, men Stupet åpner ikke før til påske neste år. Dette vil også bli rutine i årene som kommer.

– Hvorfor bruke 30 millioner på en attraksjon som bare er oppe halvparten av året?

– Dette er et bevisst valg vi har gjort for å kunne gi et bedre tilbud til de eldre barna i parken. Samtidig er vi pålagt å vedlikeholde attraksjonene, derfor kan ikke alle brukes året rundt. Slik er det for oss og andre fornøyelsesparker, sier Winter.

Kongeparken-sjefen peker også på at sesongen offisielt slutter i oktober. Med unntak av julearrangementene mellom 22. november og 15. desember, kommer ikke parken til å ha åpent før i april neste år.

