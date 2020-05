Aktuelt Landstreffet Flertallet valgte pengene tilbake for LS-billett Russen fikk flere alternativer i erstatning da Landstreff Stavanger ble avlyst. 83 prosent av billettkjøperne valgte refusjon av festivalbilletten. Publisert: 22. mai 2020, 19:00 Lone Sætre Journalist

Russen på vei hjem fra fjorårets russetreff. FOTO: Tommy Ellingsen (arkiv)

– 83 prosent har valgt refusjon av pengene, mens 17 prosent valgte et av de andre alternativene, forteller pressesjef for Landstreff Stavanger, Aasmund Lund.

LES MER:

Russen får tilbud om billetter til andre festivaler etter LS-avlysning

Etter et sterkt ønske fra russen om å få tilbake pengene, jobbet LS med å få dette til. 6.mai kunngjorde festivalen at de kunne tilby 80 prosent refusjon av festivalpasset for dem som ønsket tilbakebetaling.

Russen fikk frem til 20. mai til å bestemme seg for ett av de fire alternativene:

80 prosent av pengene fra festivalpasset i refusjon

Tre festivalpass til Elvefestivalen

Bilett til LS2021

To sesongkort til Kongeparken

LES MER:

Slik reagerer russen på at årets store høydepunkt blir avlyst

Årets russ fikk tilbud om å bli med på Landstreff Stavanger 2021 FOTO: Carina Johansen

Mange vil få med seg jubileumsåret

Blant de 17 prosentene som valgte noe annet enn refusjon, var Landstreff Stavanger 2021 det mest populære alternativet.

– Mange ønsker å få oppleve den stemningen vi har på Landstreffet, i tillegg til at det neste år er 35-årsjubileum, sier Lund.

Landstreff Stavanger skriver på sin facebook-side at folk må gjøre seg klare for tidenes største og mest spektakulære Landstreff noensinne!

Fikk et nytt banklån i ryggen

Pressesjefen forteller at Landstreffet var nødt til å ta opp et lån i banken for å kunne håndtere årets refusjoner.

LES MER:

Hvorfor rammes festivalene så hardt av koronakrisen?

– Nå som samfunnet så smått begynner å åpne opp, håper vi at våre selskaper kan øke driften sin fremover og ut året. Kongeparken og fornøyelsesparker i Norge åpner nå i juni, legger Lund til.

Landstreffets pressesjef Aasmund Lund sier festivalen måtte ta opp lån for å kunne tilby russen 80 prosent av pengene for LS-billetten tilbake. FOTO: Tommy Ellingsen (arkiv)

Avlyste Back Together By LS

Et av de første refusjonsalternativene var et eget «landstreff» for årets russ - Back Together by LS - som skulle bli arrangert neste år. Av økonomiske grunner ble denne trukket som alternativ.

LES MER:

Torsdag går startskuddet for årets russefeiring: – Håper vi kan få rullet sammen hele gjengen

– Back Together By LS er et arrangement som ville kostet titalls millioner å gjennomføre. Alle har fått mulighet til å ta et nytt valg der de kan velge å få refundert penger, eller velge et av de andre festivalalternativene for neste år. Å både ha en reunionfestival i tillegg til refusjon av pengene ville vært altfor dyrt, sa Lund i et tidligere intervju med Byas.

LES MER:

Vandreruss: – Vi savner muligheten til å møte andre russ

LES MER:

Russen fortsetter å rulle: – Å slutte nå ville vært alt for tidlig

Istedenfor fikk altså russen tilbud om å være med på neste års LS, som etter planen skal arrangeres 7. til 9. mai.

– Vi arbeider for fullt mot Landstreff Stavanger 2021, og har allerede mange store internasjonale headlinere på plass for neste års 35-års jubileum, forteller pressesjefen.

Publisert: 22. mai 2020, 19:00