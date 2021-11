Aktuelt Storby, Stavanger og Sandnes HELGÅ: Stor kinodag, åpning av ny bruktbutikk og fest på Tou Snart helg nå! Usikker på hva du skal finne på? Vi har håndplukket noen tips. Oppdatert: 05. november 2021, 12:09 Christine Andersen Johnsen

Det blir Mablisfest på Tou lørdag kveld.

Denne guiden gjelder fra fredag til søndag, altså 05.-07. november 2021.

Åpning av ny bruktbutikk

En ny second hand-butikk åpner i de tidligere lokalene til Nille i Stavanger sentrum. Butikken åpner klokken 11 lørdag formiddag, og ifølge foreningen kan man boltre seg i tusenvis av nøye utvalgte plagg.

Den nye bruktbutikken i Nygata åpner lørdag formiddag.

Den store kinodagen

Lørdag arrangerer Odeon «den store kinodagen». Det betyr halv pris på alle billetter, førpremierer, premierer og repriser - i tillegg til aktiviteter.

Du kan blant annet få sett førpremierer på nyinnspillingen av «Tre nøtter til Askepott» som har premiere 12. november.

Astrid Smeplass i rollen som Askepott i nyinnspillingen av «Tre nøtter til Askepott».

Ta opp din egen vokal

Er du jente, trans eller ikke-binær og minst 14 år gammel, kan AKKS lokke med kurs i vokalopptak på Metropolis lørdag.

Produsent, låtskriver og artist Julie Enger Børresen, også kjent som LULI, sammen med lydtekniker og produsent Elaine Maltezos går gjennom gode metoder for å fange opp et godt vokal-opptak, programvare, teknikker og oppsett. Seminaret vil være en slags DYI for de som allerede er utøvere, låtksriver, produsent, top-liner eller lignende.

Driver du med musikk, men vil lære mer om vokalopptak? Da kan du bli kurset på Metropolis lørdag.

Mablisfest på Tou!

Mablis inviterer til en skikkelig fest med konsert og god stemning lørdag kveld. Mablis kaller festen en slags minifestival - og den er gratis. På festen skal også årets Mablisstipend deles ut, og fem lokale artister/band skal konkurrere om 25.000 kroner og en plass på neste års Mablis-program:

Freya&Helena

Edvard Borneo

Kåte Klør

Kristine.

VALP

Det blir gratis konserter og spennende konkurranse mellom artister og band når Mablisfest arrangeres på Tou.

Søndagsgaming med SiS

I den helt nye eventkalenderen til Studentskipnaden i Stavanger (SiS) inviteres det til søndagsgaming i Innovasjonsparken på Ullandhaug. SiS fikser utstyr og pizza, og du kan komme med de forkunnskapene du har.

Det blir alt fra PC-er, PS4-rigger og VR når SiS arrangerer søndagsgaming.

Send oss gjerne tips om hva som skjer neste helg innen onsdag morgen - til helga@byas.no! ✌

Publisert: 05. november 2021, 11:23 Oppdatert: 05. november 2021, 12:09