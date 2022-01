Aktuelt Storby, Stavanger og Sandnes HELGÅ: Ran en bank, lag en stand eller knips til jazz Kranene er åpnet og kulturlivet våkner fra enda en ufrivillig søvn. Det gjør kanskje du også? Uansett: Her er noen tips til hva du kan finne på i helgå! Publisert: 20. januar 2022, 17:00 Tor-Arne Vikingstad

Vintagemarked, teater eller se kul ut på jazzkonsert? Helgå ligger for dine føtter, og her har du noen tips!

Denne guiden gjelder fra fredag til søndag 21.–23. januar 2022.

Ran en bank

Forrige helg fikk endelig Rogaland Teater øke antall publikumsseter 200. Akkurat i tide til siste forestilling av Kunsten å rane en bank. Vårt kjære teater er det første i Norge til å presentere komedien og West end-suksessen, og fredag kan du være blant de siste som ser den!

LES MER: Ny restaurant har åpnet i Pedersgata: – Dette er bare sykt kjekt

Kunsten å rane en bank har gått for 50 publikummere, frem til nå.

Americana-håp returnerer

Americana-heltene i The Northern Belle får endelig lov å turnere igjen, og kommer til Tou fredag 21. januar. Nå kan du til og med kjøpe all slags drikke i den gamle ølhallen, og attpåtil nyte et helt, ekte band!

LES MER: Sjekk oversikten: Dette er takeaway-favorittene i Stavanger og Sandnes

Northern Belle stopper innom Stavanger. Her fra Spellemannprisen 2019.

Vintage i sentrum

Et sted mellom Oljemuseet og Sumo ligger Børehaugen 1B. Der inviteres det til vintagehandling hele helgen. Det ryktes også om et par ledige åpninger for stands, om du heller vil selge enn å kjøpe.

LES MER: Aura åpnet nytt treningssenter på Storhaug

Fredag og søndag denne uken er det åpent vintagemarked fra 11:00 til 19:00. Lørdag åpner markedet 10:00.

Fra null til tolv jazzmusikere

Tolv håndplukkede musikere fra Stavanger og Bergen kommer til Spor 5 på lørdag. Bandleder Per Zanussi lover futuristisk funk, prog-afrobeat, koreanske sjaman-ballader og nordafrikansk frijazz. Med andre ord en perfekt anledning til å ta på seg frakken, komme seg ut og knipse til musikk du ikke får høre på Farmen Kjendis.

LES MER: Restauranten «ingen» har hørt om topper takeaway-liste

Et illustrasjonsbilde av hvor kul du kan se ut på jazzkonsert i helgå.

Hvite gutter i Melkebaren

Melkebaren åpner dørene for klubbkveld med nasjonale og lokale komikere. Hallvard Dyrnes, kjent fra Latter Live, kommer strake veien fra Oslo. Joakim Olsen og Nafeel Rasul Bagge kommer den kronglete veien fra Bergen. På plakaten er også de lokale heltene Kjetil Melkevik og Ove Martin Mellemstrand. Dørene åpner 19:00!

LES MER: Dette spisestedet skal åpne i Sandnes: – Håper på en varm mottakelse!

Standupkomikere fyller scenen på Melkebaren fredag.

Har du innspill til ting som skjer neste helg? Send en e-post til helga@byas.no!

Publisert: 20. januar 2022, 17:00