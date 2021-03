Aktuelt Facebook Flere lokale arrangementer rammes av gjentatte svindelforsøk Store og små arrangører rammes av falske Facebook-sider og -arrangementer. – Det har blitt et kjempeproblem, sier NorSIS. Publisert: 02. mars 2021, 15:09 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Utopia ble arrangert for første gang i 2017. Allerede da dukket det opp noen titalls falske sider og arrangementer på Facebook, men nå har det eksplodert. FOTO: Jon Ingemundsen (arkivfoto)

De fleste av oss har for lengst sluttet å notere kommende arrangementer i almanakken.

Det foretrukne er å holde styr på arrangementer gjennom Facebook-appen. Her kan du i tillegg se hvilke andre venner, kolleger eller familiemedlemmer som er interessert i det samme arrangementet som deg.

Men når du trykker på «deltar», er du sikker på at arrangement-siden du er inne på er ekte?

Nei, Utopia er ikke gratis

– Det er ikke første gang vi opplever dette, sier Utopias festivalsjef, Espen Yung Svendsen.

Byas har nettopp sendt ham med en skjermdump av et arrangement som ved første øyekast ser helt likt ut som originalen. Problemet er at det er falskt.

Blant annet står det at Utopia skal være et gratis nettarrangement, likevel har nærmere 300 personer sagt at de skal delta eller er interessert i arrangementet.

I et falskt arrangement på Facebook står det at Utopia skal være et gratis arrangement på nett. I skrivende stund har 273 personer svart at de enten skal delta eller er interessert i arrangementet. FOTO: Skjermdump Facebook

– Festivalen skal ikke streames og vi er ikke gratis. Vi har ikke og skal heller ikke ha noe forhold til de som har laget dette arrangementet, sier Svendsen, som ikke vet hvem som står bak.

Utopia arrangerte sin første festival i 2017. Festivalsjefen forteller at det som i starten var noen titalls falske sider og arrangementer, nå har blitt til hundretalls. Særlig under koronapandemien har veksten vært ekstrem.

– Dette er noen som prøver å profilere seg selv gjennom oss. Det er en sær verden. Full av svindel og hekkan, dessverre, sier Svendsen.

Utopia-sjef Espen Yung Svendsen er fortsatt fast bestemt på å arrangere festival i Bjergstedparken. Utopia blir ikke et gratis nettarrangement, slik et falskt Facebook-arrangement vil ha det til. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Ber om kortinformasjon

Han er langt fra alene. Allerede i sommer var Gladmat-sjef Maren Skjelde ute og advarte mot flere falske Facebook-sider.

Dette skjedde etter at Gladmat ble spurt om å være medarrangør på et Facebook-arrangement som de opprinnelig var arrangør for.

– Det begynte med kopier av arrangementer, men så utviklet det seg til at disse sidene begynte å selge billetter, sier Skjelde.

Det samme skjedde med Det norske måltid, som gikk av stabelen for en måned siden.

En falsk Facebook-side ga seg ut for å være «Spis Ute Ugå». Deretter tok Facebook-siden kontakt med en person som hadde meldt seg på en konkurranse, utropte personen til vinner og ba han eller hun følge en lenke. Der skulle personen legge igjen kortinformasjonen sin. FOTO: Skjermdump

«Spis Ute Ugå» har opplevd det samme. I forbindelse med det kommende arrangementet har svindlerne vært så aggressive at initiativtaker Andreas Berg måtte rykke ut på sosiale medier og avklare situasjonen.

– Det begynte med at vi inviterte til en konkurranse. Så har den falske Facebook-siden henvendt seg til noen av deltakerne av konkurransen, sagt at de har vunnet og at de må følge en lenke for å sikre seg premien. Her blir de bedt om å legge igjen kortinformasjon, sier Berg og fortsetter:

– Denne måten for svindel har vi ikke sett før, men vi frykter selvsagt at folk biter på. Dette er bare tull, sier han.

Andreas Berg måtte selv gå ut og advare mot svindelforsøket der noen ga seg ut for å være fra «Spis Ute Ugå». FOTO: Ebba Schjølberg Eiring (arkiv)

Vet ingenting om svindlerne

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) bekrefter at svindelforsøkene de lokale aktørene beskriver er et økende problem.

– Vi ser at dette har eksplodert, særlig under koronapandemien hvor flere er hjemme foran PC-en. Det har blitt et kjempeproblem, sier seniorrådgiver Vidar Sandland.

Rekken av problemer fortsetter når man først biter på kroken, opplyser seniorrådgiveren:

Når du trykker deltar på et falskt arrangement eller følger en falsk side, er det større sjanse for at arrangementet eller siden sprer seg til vennene dine.

Den falske siden, som først framsto harmløs, kan plutselig endre budskap og du «liker» noe du absolutt ikke står inne for.

Sidene og arrangementene kan bli brukt til å lure fra deg sensitiv informasjon eller selge deg varer og tjenester som du ikke vil ha eller har bedt om.

Seniorrådgiver Vidar Sandland i NorSIS sier at svindelen stadig kommer i nye former. Vi har fått den i postkassa, som SMS og på e-post. Nå dukker den også opp på falske sider og arrangementer på Facebook. FOTO: Jan Tore Øverstad

I en e-post til Aftenposten har Camilla Nordsted, kommunikasjonsansvarlig i Facebook Norge, uttalt at selskapet fjerner millioner av falske kontoer hver dag og at de fleste fjernes før noen ser dem.

– Men systemene er ikke perfekte og utvikles stadig. Det er derimot viktig å understreke at vi tar falsk representasjon svært seriøst og fortsetter å investere stort i både mennesker og infrastruktur for å bli enda bedre til å håndtere problemet.

Sandland ved NorSIS forteller organisasjonen er i dialog med Facebook om trenden og utfordringene dette fører med seg.

– Jeg tror fortsatt vi er i startgropa her. Vi vet ikke hvem de er eller hva slags motivasjon de har, men til syvende og sist er det som regel alltid penger de kriminelle er ute etter, sier Sandland.

Rapporter, rapporter, rapporter

Gladmat ventet lenge med å publisere arrangementet sitt for 2021 på grunn av hendelsene i sommer.

Et triks som har fungert for matfestivalen, er å gjøre arrangementet kun synlig for folk i Norden.

Det er i alle fall en løsning som kan virke midlertidig, men som absolutt ikke er fullverdig.

Spesielt ikke dersom du driver en festival og ønsker å nå ut til potensielle publikummere utenfor de nordiske landene.

– Den eneste måten vi kan reagere på, er å rapportere det som er falskt. Men det virker ikke som om det hjelper, for det pøser stadig ut nye falske arrangementer og sider, sier Svendsen i Utopia.

