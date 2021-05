Aktuelt Restaurant Maggis Munchies satser til tross for tøff start: – Nå er det på tide å være optimistiske igjen Maggis Munchies har fått skjenkebevilling for alkohol. Nå skal de i tillegg utvide i kjelleren. Publisert: 22. mai 2021, 11:00 Sonja Loraine Mborja

– Med eller uten koronasituasjonen hadde jeg forventet at det kom til å være vanskelig i oppstarten, sier Maggi Andrésson. Men det har ikke fått ham til å sette bremsene på. FOTO: Jan Inge Haga

Maggi Andrésson, som er daglig leder i restauranten som åpnet høsten 2019, sier at de nå velger å utvide lokalet - selv om oppstarten har vært utfordrende.

– Med eller uten koronasituasjonen hadde jeg forventet at det kom til å være vanskelig i oppstarten. Det ble ekstra vanskelig på grunn av alle tiltakene, og vi måtte sette mye av våre egne penger inn i bedriften, sier han.

Andrésson sier at nye bedrifter trenger tid til å etablere seg.

– Folk trenger også tid til å venne seg til nye konsepter. Maggis Munchies er ikke som andre restauranter. Folk vet ikke hva det er før de prøver det. Jeg forventet at det kom til å være vanskelig i begynnelsen.

Vurderte å holde stengt

Så kom korona i tillegg. Maggis Munchies var et av spisestedene Byas snakket med, som fortvilte over at de falt utenfor støtteordning da de ikke hadde alkoholservering.

– Vi vurderte flere alternativer. Ett av alternativene var å holde stengt i en periode, slik som flere restauranter måtte. Jeg bestemte meg for å holde restauranten åpen. Det var viktig for oss å holde åpent for kundene. Vi så også på det som en mulighet til å tiltrekke nye gjester. Jeg tror ikke vi hadde overlevd som et nyetablert firma dersom vi hadde holdt stengt i en periode.

Nå har imidlertid Maggis fått skjenkebevilling. Og restaurantlokalene vil omtrent dobles i størrelse når også kjelleren tas i bruk.

Restauranten er laget av forskjellige typer tre og paller som de blant annet har funnet ute. – Målet vårt er å være så bærekraftig som mulig. Det tar mye lengre tid å gjøre det på denne måten, men vi har lært mye i prosessen. FOTO: Jan Inge Haga

– Hvorfor velger dere å utvide nå?

– Vi mistet inntekter fordi større selskap ville ha arrangementene sine her, uten at vi hadde plass til det. Nå kan vi det. Vi ser på det som en god mulighet til å utvide.

– Har dere vært bekymret for at tidspunktet til å utvide er uheldig?

– Vi har tidligere vært bekymret, men nå har vi stor tro i at vi kommer til å lykkes. Målet mitt er å fullføre visjonen min. Dette vil også gi oss anledning til å tjene mer.

Mer på menyen

Muligheten til å servere alkohol tror Andrésson også vil tiltrekke seg flere kunder:

– Vi hadde mange gjester forrige sommer som spurte om vi serverte øl eller vin. Det kom også grupper med mennesker som ville ha arrangement her, men som trakk seg fordi vi ikke serverte alkohol, sier gründeren - og legger til:

– Nå som vi kan dét skal vi utvide menyen. Vi kommer til å fokusere på makiruller, og vi ønsker å bruke norske produkter.

Maggi Andrésson forteller at restauranten trolig mistet mye inntekter på grunn av små lokaler og manglende alkoholservering. Det har han nå gjort noe med. FOTO: Jan Inge Haga

– Nå er det på tide å være optimistiske igjen og fortsette med det som var planen for Maggis Munchies. Jeg ignorerer selvfølgelig ikke pandemien. Vi følger reglene, men jeg ser at situasjonen begynner å normalisere seg. Jeg kommer til å stole på magefølelsen min og følge den når det gjelder forretningen.

Publisert: 22. mai 2021, 11:00