Spotify raser mot Apple

Spotify går hardt ut mot Apple etter at IT-selskapet tirsdag lanserte nye tjenester som ytterligere stenger konkurrenter ute. Publisert: 16. september 2020, 11:30

Tone Pedersen

Spotify mener Apple One-abonnementet stenger konkurrenter ute. FOTO: Jenny Kane / TT NYHETSBYRÅN

Den svenske musikktjenesten krever at konkurransemyndighetene straks slår ned på det de kaller Apples konkurransevridende opptreden, skriver Reuters.

Reaksjonen kommer etter at Apple One ble lansert - med mulighet for såkalte «bundles» av Apple-tjenester.

Med et Apple One-abonnement kan du få tilgang til seks av selskapets tjenester, som Apple TV+, Apple Arcade (videospill) og Apple Music - som altså er et konkurrerende tilbud til Spotify.

Spotify stevnet i 2019 Apple inn for EUs konkurransemyndighet.

