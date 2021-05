Aktuelt Utesteder Har holdt stengt i 124 dager: – Vi gleder oss til å se folk igjen I dag får utesteder igjen skjenke alkohol når folk bestiller mat. Beverly, Cirkus og Hansenhjørnet er alle klare for å ta imot gjester. Publisert: 07. mai 2021, 14:44 Oda Bjønnes Hanslien

Teamet på puben Beverly i Vågen kan love god stemning og forsvarlig smittevern. FOTO: Oda Bjønnes Hanslien

– Vi har sett lenge etter denne dagen, sier Øyvind Sørensen fra Beverly Hills Fun Pub.

Beverly Hills Fun Pub åpner nå etter 124 dager med stengt. De stengte ned 4. januar da regjeringen innførte nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.

Siden har det vært mulig å skjenke alkohol ved matservering, men også dette ble forbudt før påske.

– Det har vært veldig kjedelig, både for våre medarbeidere og gjester. Det har vært tøft, så nå er vi klare for å åpne og satser på at vi får holde åpent, sier Maria Nybråten som er Regional Manager & Partner i Rekom.

Nord-Jæren har fulgt strengere retningslinjer enn de nasjonale, men dette er nå over. Fra og med i dag følger regionen de nasjonale retningslinjene, som tillater skjenking av alkohol ved matservering.

– Det er skikkelig kjekt. Vi gleder oss til å se folk og lage litt show, sier Nybråten.

Daglig leder av Hansen Hjørnet, Cato Ødemark, tør ikke å tenke på hva som kan skje dersom de må stenge ned igjen. FOTO: Oda Bjønnes Hanslien

– Kjærkomment å få åpne igjen

Byas har tidligere skrevet om da uteserveringen startet på Hansen Hjørnet åpnet i år, da uten alkohol. Med de nye nasjonale retningslinjene, får gjester kjøpe alkohol dersom de også bestiller mat.

– Det er hyggelig det. Nå har vi holdt stengt en stund, så det kommer godt med, sier daglig leder Cato Ødemark.

Hansen Hjørnet åpnet 15. april - da med alkoholfri uteservering. I dag åpner de restauranten med ny meny.

– Det er kjærkomment å få åpne og komme i gang igjen. Vi har to uterestauranter også. Det er en kort sesong, så det er kjedelig dersom vi ikke får med den.

Ødemark satser på at det blir god stemning i restauranten i kveld, og at folk viser hensyn og respekt overfor smittevernreglene. Han tør nemlig ikke å tenke på hva som kommer til å skje dersom de må stenge igjen.

– Det hadde ikke vært bra for bransjen. Det er en bransje som har slitt lenge nå.

Daglig leder og eier av Cirkus i Fargegata har åpnet puben igjen for å kunne tilby sine ansatte arbeid. FOTO: Oda Bjønnes Hanslien

– Prøv og feil

Daglig leder og eier av Cirkus i Fargegata, Kristoffer Hansen, synes det er spesielt å ha stengt en pub og åpnet en restaurant. Han har også holdt stengt siden fjerde januar.

I kveld har han The Shack på besøk, mens Harry Pepper skal ha «taco-takeover» på lørdag.

– Så får vi se hvordan det går med det. Vi får gjøre opp en slags status på søndag og se hvordan vi skal gjøre det framover. Det er prøv og feil, eller forhåpentligvis prøv og få det til, men det blir nok litt feiling inni der.

Hansen har tenkt mye på sine ansatte under stengingen. Han forteller at det har vært dyrt for bedriften, men også dyrt for de ansatte.

– Det er folk som i utgangspunktet ikke har de høyeste lønningene og plutselig må de gå på 60 prosent av lønn. De må jo fremdeles betale husleie og alle sine utgifter. Jeg tror det er mange som ikke forstår hva slags følger det har hatt for veldig mange i samfunnet vårt.

