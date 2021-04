Aktuelt Mat og drikke Burger-gründere flytter fra barkjøkken i Fargegata til egne lokaler i Østervåg For to måneder siden var Andreas Berg hemmelighetsfull om hva som ville skje med burgerkonseptet Smashin’. Nå har han planen klar. Publisert: 08. april 2021, 17:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

En Smashin’ trio. Fra venstre: Marcus Svendsen (26), Andreas Berg (28) og Maggi Jirayut Andrésson (31). FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Kort oppsummert: Cocktailbar, burgersted og utvidelse til flere byer.

Da Byas først omtalte matkonseptet Smashin’ i midten av februar, var Andreas Berg og samarbeidspartneren Maggi Jirayut Andrésson svært sparsommelig med opplysningene om hva som var planene for veien videre.

Men på to måneder har en forsiktig duo blitt til en snakkesalig trio.

Østervåg 47 blir både burgerrestaurant og bar. Åpningsdagen er 16. april, da venter det gratis burgere til de første 100 gjestene som møter opp. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Spisested og bar

Smashin’, som begynte som en test i en bar i Fargegata på nyåret, kan nå stå på egne bein, mener Berg.

– Etterspørselen var mye større enn vi hadde forventet og kjøkkenet var for lite. Da begynte vi å tenke på hvordan dette kom til å bli etter hvert som samfunnet går mer og mer tilbake til normalen, sier Andreas Berg (28).

Resultatet er at Smashin’ åpner sitt eget serveringssted i Østervåg 47, like ved siden av inngangen til Elkjøp.

Her er det også søkt om skjenkebevilling. Når den blir innvilget og skjenkestoppen er opphevet, ønsker trioen å etablere en cocktailbar i samme lokaler.

Det er ikke for sent å kaste seg på burgerbølgen i 2021, for produktet skiller seg fra andre burgere, mener Berg.

– Smashburgere er grillet på et flatgrill. I motsetning til andre burgere, som gjerne er 150 gram, er vår 75 gram. Det er helt nødvendig for å få fettet i burgeren til å smelte raskt nok, som igjen fører til økt temperatur, slik at den får den kraftige skorpen som kjennetegner smashburgeren, sier Berg.

Pandemien førte til en usikker arbeidssituasjon for 26 år gamle Marcus Svendsen. Har byttet ut tømreryrket og blitt daglig leder ved Smashin’. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Fra tømrer til bar- og burgersjef

Tidligere ble smashburgerne laget på kjøkkenet til broren som driver Finkel i Fargegata.

Nå har Berg fått med seg et nytt familiemedlem på laget. Søskenbarnet Marcus Svendsen (26) har fått rollen som daglig leder.

– Jeg er opprinnelig tømrer, men koronaen førte til at det ble færre jobber. Andreas forklarte konseptet til meg og jeg bestemte meg for å prøve, sier 26-åringen.

I forbindelse med etableringen har han fått god bruk for bakgrunnen sin. Lokalet, som tidligere tilhørte en restaurant fra Midtøsten, er i løpet av de siste dagene blitt totalforvandlet.

Det er satt inn nye sittegrupper, veggene er malt og fiktive bokhyller er snekret sammen.

– Nå er det kun finpussen som gjenstår, sier Svendsen.

Tidligere holdt Smashin til på kjøkkenet til Finkel i Fargegata. Nå har burgerstedet fått egne lokaler i Østervåg. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Utvidelser

Andrésson, som til daglig driver spisestedet Maggis Munchies på Nytorget, sier at burgersamarbeidet ikke skal gå utover spisestedet han driver fra før.

– Jeg vil fortsatt være med å utvikle Smashin’, men samtidig drive Maggis Munchies. Jeg kommer til å konsentrere meg om begge stedene, 100 prosent, sier han.

Åpningsdatoen i Østervåg er satt til fredag 16. april, men lokalet er allerede tatt i bruk for å servere sultne kunder som ønsker take away.

Målet er på sikt å åpne Smashin’-restauranter andre steder i landet.

– Kristiansand er blant byene vi ser på. Der har vi kommet ganske langt allerede. Det går fort, men ikke overraskende fort. Vi har en plan bak det hele, sier Berg.

Publisert: 08. april 2021, 17:00