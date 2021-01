Aktuelt Koronaviruset Skjenkesteder i Stavanger jubler over støtteordning, men Sandnes vet ikke hvem pengene skal gå til Serveringsbransjen i Stavanger får hele potten på 16,25 millioner. Sandnes kommune har ennå ikke bestemt hvem som skal få støtte. Publisert: 11. januar 2021, 17:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Stavanger kommune får 16,25 millioner fra staten. Pengene skal gå til lokalt næringsliv. Kommunen velger å bruke alle pengene på serveringsbransjen. FOTO: Jarle Aasland (arkivfoto)

Før jul bevilget Stortinget 250 millioner kroner til kommuner som har en arbeidsledighet over landsgjennomsnittet.

Både Stavanger og Sandnes faller innenfor denne kategorien. Disse kommunene fikk henholdsvis 16,25 og 9 millioner kroner i støtte. Kommunene skal bruke pengene på lokalt næringsliv som rammes av pandemien.

Stavanger har bestemt at hele potten går til byens restauranter og utesteder. Avgjørelsen vil formelt bli tatt i tirsdagens møte i kommunalutvalget.

– Dette er veldig positive nyheter, sier daglig leder ved Cirkus, Kristoffer Hansen.

Kristoffer Hansen i Cirkus er svært fornøyd med de friske midlene som kommer fra staten. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Støtten har stor betydning

Hvor mye støtte hver enkelt bedrift får, avhenger av omsetning i 2019:

Store foretak, med en omsetning mer enn 20 millioner, får 190.000 kroner.

Mellomstore foretak, med en omsetning på 5 til 20 millioner, får 160.000 kroner.

Små foretak, med en omsetning på mindre enn 5 millioner, får 130.000 kroner.

Totalt 110 bedrifter i restaurant- og utelivsbransjen kvalifiserer til støtte.

Cirkus hadde i 2019 en omsetning på 20,7 millioner kroner og vil derfor få 190.000 kroner inn på konto.

– Slike penger betyr masse. Sammenlignet med normal omsetning, hvor du må trekke fra moms og varekostnader, så er dette penger uten utgifter. Dette er en ordning som vil gagne mangfoldet, så jeg er svært positiv til denne støtteordningen, sier Hansen.

I motsatt ende av skalaen er utestedet Pjolter og Punsj. André Kvilhaug er daglig leder ved baren som omsatte for 4,8 millioner kroner i 2019. Dermed vil bedriften hans få 130.000 kroner av Stavanger kommune.

– Pengestøtten betyr mye for oss. Regningene tar ikke ferie. Vi kutter så mye vi kan og driver en «skjelettbutikk» uten ansatte. Vi trekker til og med ut kontakten på kjøleskapet for å spare strøm, sier Kvilhaug.

Til tross for at Stortinget vedtok hjelpepakken 19. desember, mener Kvilhaug at det har tatt for lang tid å få pengene ut til bedriftene.

– Det kan ikke gå fort nok. Folk holder på å gå konkurs og miste hele livsverket sitt. Spesielt nå som vi har levd med korona så lenge, er det ingen grunn til at det skal ta en time lengre enn nødvendig, er den klare beskjeden fra Kvilhaug.

André Kvilhaug driver Pjolter og Punsj i Stavanger sentrum og baren Gimlet i østre bydel. Han er glad for at serveringsstedene blir prioritert av kommunen, men mener at midlene kunne kommet enda raskere. FOTO: Jan Inge Haga

Vil fjerne avgift

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) sier at kommunen har valgt å bruke hele nødhjelpspakken på byens uteliv av flere årsaker.

– Det er mange næringer som står i en krevende situasjon, men vi mener at regjeringens kompensasjonsordning ikke har klart å dekke serveringsbransjen tilstrekkelig. I tillegg er vi stolte av matbyen Stavanger og frykter at viktig kompetanse skal forsvinne fra næringen, sier hun.

– Hva sier du til de som mener at støtten ikke har kommet raskt nok?

– Jeg har forståelse for at de føler at dette går for tregt. Det er ingen enkel situasjon, men samtidig har vi hatt tidenes smittetopp i flere dager. Vi står alle i en krevende situasjon. Organisasjonen jobber på spreng og det har vært viktig for oss å få ut midlene så raskt og rettferdig som mulig, sier Nordtun.

I tillegg til Stavanger, har også Oslo og Bergen valgt å gi hele hjelpepakken til serveringsnæringen.

Blant flertallspartiene er det også et ønske om å gi serveringsstedene fritak fra bevillingsavgiften i 2020. Dette er en avgift serveringssteder må betale på bakgrunn av hvor mye alkohol de har solgt. Av i overkant 200 skjenkesteder i byen, utgjør avgiften cirka 3 millioner kroner.

Kommunalutvalget skal også avgjøre dette i sitt møte tirsdag morgen.

– Vi avsluttet heldigvis året med positive skattetall. At serveringsstedene får fritak fra bevillingsavgiften, mener vi kan være et viktig bidrag til næringen, sier Nordtun.

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) gir hele hjelpepakken fra staten til utelivet. Sandnes-ordfører Stanley Wirak sier at det ikke er avgjort hvem som skal få pengene og at dette skal tas opp i formannskapet mandag neste uke. FOTO: Jan Inge Haga

Avgjørelse i Sandnes neste uke

Sandnes kommune vet ennå ikke hvem som skal nyte godt av de 9 millionene som kommer fra staten.

– Dette skal vi ta opp i formannskapet på mandag. Jeg ønsker ikke å legge noen føringer på hvem som bør få disse pengene. Det er ikke bare serveringssteder som sliter, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap).

Varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) deltok 6. januar på årsmøtet til Værtskapet, en forening for serveringsbransjen i Sandnes. Temaet var blant annet nødhjelpen fra staten og hvordan pengene bør fordeles.

– Det er ikke tvil om at det er mange som sliter, men jeg mener serveringsbransjen peker seg spesielt ut. Gjennom alle restriksjonene har vi blitt pålagt kortere åpningstider, færre gjester og i noen tilfeller å stenge fullstendig. Vi er blitt fratatt sjansen til å være vår egen lykkes smed, sier leder i Værtskapet, Johannes Kay.

Varaordfører Borgli mener på sin side at det ikke er automatikk i at midlene skal gå til én enkelt bransje.

– Mange forskjellige bedrifter opplever tøffe tider. Derfor må vi være så smarte vi kan med alle midlene vi har, sier han.

– Bør ikke pengene komme ut til bedriftene raskere?

– Disse midlene kom i romjula. Vi kan ikke bare legge dem på gata og be folk forsyne seg. Vi har ikke råd til å ikke treffe på tiltakene, sier Borgli.