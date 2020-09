Aktuelt Butikker Gant åpner butikk i Stavanger sentrum Det amerikanske klesmerket åpner sin første butikk i Stavanger på Arneageren. Publisert: 10. september 2020, 08:56 Tone Pedersen

Her kommer Gant sin første butikk i Stavanger. Går alt etter planen, blir det åpning 29. oktober. FOTO: Tone Pedersen

I Søregata 9 har det de siste årene vært mest platebutikk (R.I.P Platekompaniet) og litt spillsenter. Omega VR Games flyttet over til Kirkegata i månedsskiftet juli-august, men lokalene får ikke stå tomme lenge.

Snart rykker amerikanske Gant inn.

– Vi hadde vært på jakt etter lokaler i Stavanger en stund, og jeg var her for å hilse på forhandlere og si strålende jobba under korona. Så fant jeg ut at disse lokalene sto ledige, forteller Lasse Transeth som eier merkevaren Gant i Norge.

– Vi møtte utleier dagen etter!

Siste leietaker i lokalene i Søregata var VR Games. Før den tid var det Platekompaniet som holdt til her. FOTO: Tone Pedersen

Stort potensiale

Det er imidlertid flere lignende merker som har forsøkt seg i oljebyen uten å lykkes; Tommy Hilfiger, Michael Kors og Lexington.

Transeth er ikke bekymret:

– Gant er en etablert merkevare, som står for kvalitet og tidløs mote. Det er et stort potensiale for oss i hele denne regionen.

Fra før finnes Gant på Norwegian Outlet i Ålgård. I tillegg finnes det flere butikker som fører merket i regionen.

– Men det er masse å hente her, og jeg er overbevist om at vi kommer til å klare oss godt.

Rolfsen er en av Gant sin største kunder i regionen. Transeth mener egen butikk ikke vil gi Gant-forhandlere konkurranse, men drahjelp. FOTO: Tone Pedersen

Åpner i oktober

Å starte opp en ny butikk under en pandemi er ikke noe som holder Gant Norge-eieren våken om natta.

– I fjor åpnet vi to butikker i Bergen, og midt i koronaen åpnet vi i Tromsø. Vi går litt mot strømmen. Vi har god likviditet og dette er rett timing!

Gant Retail økte i fjor omsetningen med 16,3 prosent til 101 millioner kroner. Samtidig landet resultatet på minus 4,7 millioner før skatt. Nye butikker og ombygginger er forklaringen. Flere butikker - pluss en nettbutikk - gjør også at det forventes vekst i Gant Retail i år, uttalte Transeth til Finansavisen i sommer.

Apropos flere butikker:

– Hva med Sandnes - har dere noen planer her?

– Nei. Det sto mellom Kvadrat og Stavanger sentrum.

Og sentrum ble det! Hvis alt går etter planen, kommer butikken på Arneageren til å åpne 29. oktober.

Publisert: 10. september 2020, 08:56