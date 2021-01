Aktuelt Universitet Delte meninger om milliardpakke til studentene Regjeringen foreslår 1,1 milliarder kroner til tiltak for studenter for å motvirke frafall og forsinkelser i studiene. Studentene har delte meninger om kompensasjonsordningen. Publisert: 29. januar 2021, 14:35 NTB

Christine Andersen Johnsen

– Vi vet at situasjonen er svært krevende for mange studenter og unge som står på terskelen til arbeidslivet, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V). FOTO: Stian Lysberg Solum

Norsk Studentorganisasjon (NSO) er fornøyd med forslaget.

– Krisepakken som nå ligger på bordet, har mange gode forslag som treffer bredt. Studentene har etterspurt en krisepakke siden i høst, og vi er glad for at regjeringen har tatt med seg flere av studentenes innspill, sier Andreas Trohjell, leder av NSO.

Følgende tiltak ble lagt frem for unge og studenter:

1,1 milliarder kroner til målrettede tiltak for studenter for å motvirke frafall og forsinkelser i studiene.

500 millioner kroner til nye og utvidete sommerskoletilbud sommeren 2021 for å bidra til at barn og unge tar igjen tapt progresjon

140 millioner kroner til fleksible utdanningstilbud i fagskoler, høgskoler og universiteter

100 millioner kroner til ulike tiltak for lærlinger.

60 millioner kroner til indivituell jobbstøtte.

– Det er veldig viktig at denne pakken kommer nå, og det er positivt at en del av midlene skal gå til jobb for studenter, sier Philip Lundberg Jamissen, leder i Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger (StOr).

Gir mer lån og stipend som kompensasjon

– Det er krevende tider å være student nå. Ikke bare har de hatt mye digital undervisning og ikke fått treffe andre - mange har også mistet ekstrajobben sin, sa Melby under fremleggelsen av forslagene.

For å hjelpe studenter som har fått tapt inntekt på grunn av koronasituasjonen, foreslår regjeringen å gi studentene et tilleggslån, slik de også fikk våren 2020. Det betyr muligheter for mer lån og mer stipend for studentene.

Dersom studenter kan dokumentere at de har mistet inntekt på grunn av koronasituasjonen, kan de få deler av tilleggslånet omgjort til stipend.

Problematisk, mener StOr-leder

Lundberg Jamissen mener at kompensasjonsordningen skuffer flere studenter.

– Det er problematisk at kompensasjonsordningen for studenter betyr mer lån. Studentene vil få mer gjeld, og dette hjelper ikke studentene som ikke allerede har jobb. For eksempel førsteårsstudenter som ikke har en deltidsjobb fra før, sier Lundberg Jamissen.

StOr-leder Philip Lundberg Jamissen FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Han mener også at internasjonale studenter og norske studenter i utlandet mangler i tiltakspakken:

– Mange av disse studentene har ikke mulighet til å vise til inntekt. Flere har ikke hatt mulighet til å reise hjem for å jobbe i jula eller i sommerferien på grunn av koronasituasjonen.

Med fullt studielån får studenter utbetalt 8265 kroner i måneden gjennom Lånekassen. To av tre studenter er avhengige av en deltidsjobb for å få økonomien til å gå rundt.

Men mange er nå permittert fra sine deltidsjobber som følge av koronautbruddet. Studenter har ikke rett til dagpenger som andre arbeidstakere. Årsaken er at de er under opplæring.

– Skuffer på flere punkter

Også LO-studentene mener at pakken har mangler. De skriver på sin Facebook-side at pakken er et skritt i riktig retning, men at den skuffer på flere punkter:

At den fortsatt gir økt gjeld til studenter, og at kompensasjonsordningen ikke treffer studenter som ikke har jobb fra før.

FOTO: Skjermdump/LO-studentene

Koronaløft for unge til 350 millioner

Regjeringen vil bevilge 350 millioner kroner til ulike tiltak for ungdom og unge ledige og nyutdannede.

Ungdom har vært spesielt rammet av koronapandemien ved at arbeidsledigheten har økt. Nå vil regjeringen gi penger til tiltak for lærlinger, mer fleksible utdanningstilbud og jobbstøtte. Dessuten skal Nav få 50 ekstra millioner til å følge opp unge arbeidssøkere.

– I mars opplevde Norge den høyeste arbeidsledigheten siden andre verdenskrig, og arbeidsmarkedet er fortsatt veldig tøft. Det gjelder særlig for unge mennesker og for de med lav eller ingen formell utdanning, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H), som legger til at regjeringen vil satse for å skape arbeidsplasser og utdanningsmuligheter spesielt for unge og nyutdannede

Regjeringen vil gi 100 millioner til ulike tiltak for lærlinger, 140 millioner til fleksible utdanningstilbud og 60 millioner til individuell jobbstøtte.

500 millioner kroner går til sommerskoletilbud

– Vi vet nå at elever som har hatt mye skole på rødt nivå, har hatt et begrenset tilbud. Behovet for sommerskole i 2021 er nok litt større enn vanlig, og her tenker vi at staten også kan bidra, sier Melby til Dagbladet.

For arbeidssøkere kommer det ekstra midler for å forlenge perioden for arbeidsavklaringspenger ut juni.

Også kommunene skal få en milliard til å kompensere sine egne virksomheter, og reiselivet og eventbransjen skal også få ekstra midler.

– Vi ser i søkingen fra reiselivet at ordningen oppleves som svært relevant. Bransjen vil være klar når aktiviteten tar seg opp. De har en skikkelig drive. Det ønsker vi å støtte opp om, sier næringsminister Iselin Nybø (V).