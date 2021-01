Aktuelt Politiet Politiet om slike grupper på Facebook: – Ikke alt man finner bør legges ut på nett Men mistet- og funnetgruppene kan være et godt supplement til politiets hittegodskontor. Publisert: 21. januar 2021, 19:00 Janne Håland Østebø

Omtrent hver bydel i distriktet har en egen Facebook-gruppe hvor man kan finne ting man har mistet, og legge ut ting man finner. FOTO: Skjermdump/montasje

Vesker, bilnøkler, sparkesykler og skinnvanter er noe av det som søker eierne sine på noen av de mange mistet- og funnetgruppene som finnes på Facebook. Folk finner ting andre har mistet, og legger ut bilde av det de har funnet i håp om at eieren skal se det.

Men er det egentlig det riktige å gjøre?

Vi spurte politiet om råd.

– Egentlig er det politiets hittegodskontor som er stedet å levere inn ting man finner, men det er så klart fint om man klarer å finne eieren uten å kontakte oss også, sier seksjonsleder Kirsten Borsheim i Sør-Vest politidistrikt.

Man kan formidle at man har funnet noe på gruppa, men likevel la politiet oppbevare tingene. FOTO: Skjermdump

Bilnøkler kan være verdifulle, og får man ikke napp på Facebook, kan det være en god idé å levere dem til politiet. FOTO: Skjermdump

Først i gruppen, så politiet

Det finnes mistet- og funnetgrupper for omtrent hver bydel og by i distriktet vårt. Stavanger, Sola, Sandnes, Randaberg, Sunde, Kvernevik, Madla, Hillevåg... listen er lang.

– Mister jeg en nøkkel rundt Mosvatnet, men bor i Sandnes, er det jo ikke sikkert at jeg kommer på å lete i den riktige gruppen, sier Borsheim.

At folk som mister ting ikke er medlem av disse Facebook-gruppene er altså et mulig hinder for å finne eiendelene sine igjen. Dersom noen tar med seg ting de finner hjem til seg selv, vil gjenstandene også være borte hvis de som mistet dem går tilbake til stedet for å lete.

– Det kan være en idé å etterlyse eieren i slike grupper først, før man så leverer det man har funnet til politiet. Dette kan supplere hittegodskontoret vårt. Men det er ingenting som er bedre enn om man finner eieren selv, sier seksjonslederen.

Mange telefoner havner hos politiet (arkivfoto). FOTO: Janne Håland

Det gjør også Bibler og postkort (arkivfoto) FOTO: Janne Håland

Kaster mye

Politiet får nemlig inn ekstremt mye hittegods, og tar bare vare på det som har verdi. Da ligger det på hittegodskontoret i tre måneder. Av og til holdes det auksjoner med det som er verdifullt og i god stand. Resten kastes.

– Veldig ofte kommer det ingen for å hente tingene. Har man mistet billige vanter, ringer man kanskje ikke politiet. Da er det kanskje mer sannsynlig at man leter via Facebook, sier Borsheim.

Ifølge politiet er det de unge som mister mest. Her er noe av det som blir mistet.

Ikke alt man finner bør legges ut på Facebook, mener hun. Ting av stor verdi, noe man mistenker er stjålet, farlig gods eller taushetsbelagte opplysninger må gis til politiet.

– Ser noen at en diamantring ligger på Facebook, er det lett å si at man eier den, uten at det faktisk er sant, sier Borsheim.

Noe kommer til rette

Det finnes også egne grupper for dyr som er mistet og funnet.

– Hvis politiet får inn hunder, koster det penger for eieren å hente dem ut igjen. Sånn sett er det jo veldig fint om man klarer å finne eieren på Facebook, sier Borsheim.

Gruppene brukes også av dem som har mistet ting. FOTO: Skjermdump

Byas har sett mange eksempler på at ting har kommet til rette via Facebook-gruppene. Folk som har mistet ting, etterlyser dem også ofte i gruppene.

– Man kan også ringe politiet og høre om vi har det man leter etter på hittegodskontoret, sier Borsheim.