Den populære spillserien tar deg tilbake til Stavanger og vikingtiden Selskapet Ubisoft har solgt over 155 millioner eksemplarer av spillserien Assassin's Creed. I den nyeste utgaven kan du utforske Stavanger og Rogaland i vikingtiden. Publisert: 14. november 2020, 10:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Location discovered: Stavanger! Assassin’s Creed Valhalla nevner flere kjente stedsnavn i Rogaland.

Den 10. november slapp spillgiganten Ubisoft spillet Assassin's Creed Valhalla. Dette er det tolvte spillet i den populære Assassin’s Creed-serien, som først ble gitt ut tilbake i 2007.

Valhalla, eller Valhall som vi kaller det på norsk, gir selvsagt en pekepinn på at det handler om vikingtiden.

Da er det også naturlig at mye av handlingen legges til Norge.

Slik ser Rygjafylke (Ryfylke) ut i spillet Assassin's Creed Valhalla. Her er flere kjente stedsnavn som Stavanger, Avaldsnes, Eikundarsund (Egersund) og Florli. FOTO: Ubisoft/Assassin’s Creed Valhalla

Stavanger i Rygjafylke

Ikke bare hvor som helst! I spillet kan du faktisk seile innom Stavanger, Eikundarsund (Egersund) eller Avaldsnes.

Spillutviklerne er ikke helt tro til hvordan kartet opprinnelig ser ut eller hvordan det egentlig var i Stavanger for over 1000 år siden.

Likevel går det an å kjenne seg igjen. Stavanger har fått plass på Nord-Jæren, til nordvest kan du skimte formen av Karmøy, og tettstedet Florli ligger langs en fjord lengre inn i landet.

Det geografiske området i spillet har fått navnet Rygjafylke, som tidligere var navnet på det vi i dag kjenner som Ryfylke.

Assassin’s Creed Valhalla tar deg også med til andre steder i landet. Nord for Rygjafylke ligger blant annet Hordafylke og Jotunheim.

Slik framstilles Stavanger i spillet:

Spillefilm og TV-serie

Stavanger og Rogaland har en rik vikinghistorie. Vi har Slaget i Hafrsfjord, kjente skipsgraver på Avaldsnes og en dronninggrav på Gausel.

Spillserien Assassin’s Creed er kjent for å ta for seg historiske tidsperioder. Tidligere utgaver av spillet er blant annet lagt til oldtidens Hellas, koloniepoken i USA og den franske revolusjonen. Siden det første spillet ble gitt ut for 13 år siden, har spillserien solgt 155 millioner eksemplarer.

I 2016 ble Assassin’s Creed gitt ut som spillefilm med Michael Fassbender i hovedrollen.

Nylig inngikk Ubisoft en avtale med Netflix som sikrer strømmetjenesten rettigheter til å lage en TV-serie av universet.

