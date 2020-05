Aktuelt Koronaviruset Sabrura Sticks & Sushi åpner på Herbarium i slutten av mai Etter flere utsettelser har den trønderske restaurantkjeden bestemt seg. Dørene åpner 28. mai. Publisert: 12. mai 2020, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Siden nyttår har håndverkere jobbet med å få i stand lokalene til Sabrura Sticks & Sushi på Herbarium. Nå er åpningsdatoen satt. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen (arkivfoto)

Etableringen i oljebyen ble ikke helt som planlagt. Restaurantkjeden har siden oppstarten i 2012 hatt stor suksess med buffé, hvor det har vært fritt fram for gjestene å forsyne seg selv med sushi eller andre asiatiske matretter.

Men på grunn av smittevernhensyn er det nå forbudt for serveringssteder å servere mat på denne måten.

– Derfor har vi brukt tiden godt til å endre menyen vår. Nå tar vi med oss et á la carte- og take away-konsept som vi har fått testet godt ut i Bergen og Trondheim, sier daglig leder i Sabrura Sticks & Sushi, Preben Oosterhof.

Restaurant nummer 14

Nyheten om etableringen kom i desember i fjor. Da var målet åpne i mars, men det gikk ikke. Så krysset Oosterhof fingrene for månedsskiftet april/mai, men også denne fristen røk.

Koronautbruddet er en av årsakene til at etableringen har dratt ut i tid. I tillegg har det tatt lengre tid enn først antatt med å finne de 12 ansatte som får restauranten som sin nye arbeidsplass.

LES MER:

Planen var å åpne i 2020. Hva tenker de nå?

For tre uker siden åpnet restaurantkjeden i Kristiansund. Stavanger-restauranten blir serveringssted nummer 14, mens nummer 15 er planlagt å åpne i Oslo i juni.

– Vi fullfører etableringsplanene som ble lagt før koronaen slo inn. Vi ser at det fortsatt er et marked for oss der ute. Vi skal ikke være en dyr og fancy restaurant, men et hverdagstilbud i nærmiljøet. Derfor påvirker ikke dette oss, mener Sabrura-sjefen.

Sabrura spesialiserer seg på sushi- og sticks-buffet, men har på grunn av koronautbruddet erstattet dette med en større à la carte-meny. FOTO: Håvard Haugseth Jensen

Gjensidig kjærlighet

Senterleder ved Herbarium, Sigve Mydland, forteller at det har tatt tid å finne «den rette». Restaurantlokalet er på 250 kvadratmeter og kan ta imot 120 gjester. Sabrura får egen fasade med mulighet for uteservering.

– Vi ønsket å få på plass en leietaker før Herbarium åpnet offisielt i oktober, men samtidig la vi lista høyt. Vi ønsket ikke å ta inn hvem som helst, sier Mydland.

Flørten med Oosterhof begynte allerede for noen år tilbake, da han var daglig leder ved kaffebaren Dromedar. Partene tok opp igjen kontakten etter at Oosterhof begynte å jobbe for Sabrura-kjeden.

– Det har vært viktig for oss at begge har hatt lyst til å investere i hverandre. Vi kunne tilby et skreddersydd lokale med en god plassering, samtidig som Sabrura tar med seg noe helt nytt som alt fra studenter til businessfolk setter pris på, sier Mydland og legger til at restaurantkjeden er kommet for å bli.

– De har signert en lengre leiekontrakt, sier han.

Rivingen av gamle Straensenteret begynte for alvor i april 2018. Halvannet år senere, i oktober 2019, ble Herbarium offisielt åpnet. FOTO: Fredrik Refvem

Har en god erstatning

Fra 2012 til 2018 vokste Sabrura-kjeden til åtte restauranter, spisestedene og administrasjonsselskapet omsatte da for 86 millioner kroner.

I september 2018 ble Sabrura kjøpt opp av Bitastad AS, samme konsern som blant annet eier Jordbærpikene og BigBite. Da ble avgjørelsen tatt om å gjøre kjeden landsdekkende. Sabrura har satt seg et hårete mål om mer enn 50 restauranter over hele Norge innen 2024.

I løpet av 2020 regner Sabrura med å passere 200 millioner i omsetning.

Buffé med sushi og sticks har vært god business. Selv om det i skrivende stund ser ut til at Sabrura må vente med å tilby dette til gjestene i Stavanger.

– Det er klart at det ikke er optimalt. Vi skulle gjerne tatt med bufféen vår til Stavanger, men vi mener at vi har funnet en vel så bra erstatter, sier Oosterhof.

Publisert: 12. mai 2020, 19:00