Målet er 50 restauranter over hele landet: Nå kommer kjeden til Stavanger

– Vi ønsker å spre Sabrura utover Norge, og Stavanger er en av byene vi vil satse i, sier daglig leder i Sabrura Sicks & Sushi, Preben Oosterhof.

I løpet av våren 2020 flytter kjeden inn i Herbarium. Restauranten har sikret seg lokaler like ved inngangen, med egen fasade og muligheter for uteservering. Lokalet har plass til 120 gjester.

– Stavanger er en fin by med god mat- og drikkekultur. Vi tror at konseptet vårt vil passe bra, sier Oosterhof.

Gründerdrøm

Sabrura-konseptet er en buffet som naturlig nok består av sushi, men også sticks. Sticks er for deg som ikke liker rå fisk og ris like godt som resten av vennegjengen, og heller vil ha asiatiske retter som dumplings, vårruller, kyllingspyd eller salater.

Den første restauranten ble åpnet i kjelleren på kjøpesenteret Byhaven i Trondheim av gründeren Remy Nordvik i 2012. I løpet av seks år vokste kjeden til åtte restauranter, spisestedene og administrasjonsselskapet omsatte da for 86 millioner kroner.

I september 2018 ble Sabrura kjøpt opp av Bitastad AS, samme konsern som blant annet eier Jordbærpikene og BigBite. Da ble avgjørelsen tatt om å gjøre kjeden landsdekkende.

– Om fem år skal det ha kommet 50 nye Sabrura-restauranter, spredd over hele landet. Ti nye om året bør vi få til, sa administrerende direktør i Bitastad AS, Bjørn Vidar Tessem til Adressa i februar.

Pengemaskin

Per i dag har Sabrura 12 restauranter, den nyeste åpnet i Bergen forrige uke. Etableringene skjer i høyt tempo og den økonomiske veksten fortsetter.

I løpet av fjoråret omsatte selskapet for 89 millioner kroner, i år regner Oosterhof å passere 120 millioner i omsetning. I løpet av 2020 regner selskapet med å passere 200 millioner.

– Restaurantene drives som franchise, derfor er det mulig for oss å vokse raskt. Samtidig har vi et konsern i ryggen som er godt rigget for drift og vekst, sier Oosterhof.

Vil åpne 1. mars

Han lar seg ikke skremme av etablerte kjeder som Sabi, eller tidligere sushisteder som har gått dunken. Oosterhof trekker fram buffet-konseptet, fastpris og lavterskeltilbudet som gjør at Sabrura skiller seg ut fra andre sushirestauranter.

Han håper å kunne åpne dørene på Herbarium 1. mars.

– Vi skulle gjerne åpnet allerede i morgen, men alt avhenger av to ting: Vi er nødt til å finne en franchisetaker, i tillegg må alle kommunale godkjenninger på plass, sier han.