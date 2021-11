Aktuelt Utelivsbransjen Ny restaurant skal flytte inn i historisk industribygg i østre bydel Det gamle administrasjonsbygget til Stavanger Støberi og Dok går gjennom omfattende oppussing. Her åpner en ny restaurant i mai neste år. Publisert: 29. november 2021, 20:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Arnt Skjerve peker og forklarer hvordan den nye restauranten blir. Plankene på gulvet markerer hvor disken kommer til å stå, mens bordene blir plassert ved vinduene.

– Vi tok kontakt så fort vi fikk høre at det var et ønske om et spisested i første etasje, forteller Fortou-gründer Arnt Skjerve.

Fra før består restaurantfamilien i øst av take away-stedet Fortou og restauranten Angr som erstattet Tako tidligere i år.

I tillegg driver Fortou med catering. Når Skjerve åpner nok et spisested i mai 2022, er restaurantfamilien komplett.

– Dette blir prikken over i–en, sier han.

Det historiske bygget i Støperigata 18 skal bli restaurant, kontor og bolig.

Byens største arbeidsplass

Skjerve har mange jern i ilden allerede, men da passer det bra at det siste jernet åpner i et lokale som tidligere har tilhørt et støperi og skipsverft.

Støperigata 18 har en lang historie. Adressen er det gamle administrasjonsbygget til Stavanger Støberi og Dok, som på deler av 1800- og 1900-tallet var byens største arbeidsplass.

Håndverkerne jobber seint og tidlig med å få det gamle industribygget innflytningsklart til mai.

Selskapet var i drift fra 1871 til 1931 og bygde 88 skip, ifølge Store Norske Leksikon. Senere ble administrasjonsbygget og industritomta tatt over av Norsk Stål.

– Vi synes lokalet er utrolig kult, samtidig ligger dette området midt i smørøyet. Du er midt mellom alt, både Tou og Fortou, Bellies og Pedersgata, sier Skjerve.

Navnet på restauranten er ikke bestemt, men det vil trolig gjenspeile den fyldige industrihistorien adressen byr på.

– Vi har noen forslag på blokka. Avgjørelsen tar vi på et styremøte neste uke, sier Skjerve.

Fra restaurantens terrasse er det sjøutsikt. I dette området skal det bygges flere boliger, og i den forbindelse skal også uteområdet oppgraderes.

Næring, bolig og kontor

Det var Orkan Invest Eiendom som kjøpte Støperigata 18 i november i fjor og som har satt håndverkerne i gang med å pusse opp eiendommen.

Daglig leder er Kjell-Erik Østdahl, ektemannen til Nysnø-sjef Siri Kalvig. Hun er daglig leder i morselskapet Orkan Invest.

– Kona og jeg synes det er moro å bidra til mer liv i Stavanger øst. Hun hadde visst tippoldeforeldre som jobbet ved støperiet i sin tid. Vi liker begge området godt, sier Østdahl.

Bygget strekker seg over tre etasjer. Samtlige blir pusset opp.

Samtidig som det legges til rette for restaurantdrift på bakkeplan, skal bygget også inneholde kontor og en leilighet.

– Jeg kommer nok til å bruke kontorlokalene selv, forteller forretningsmannen.

– Hvor mye investerer dere for å få lokalene i stand?

– Hah, nei, vi gjør ikke dette for pengenes skyld. Det tør jeg ikke snakke om en gang, men vi gjør det for at bygget skal leve videre i 50 til 100 år til, i alle fall, sier han.

Sjømat

Ifølge Skjerve kommer restauranten til å ha rundt 30 til 50 sitteplasser og tilby sjømat. I hovedsak vil det være en satt meny, men det vil også være mulig å bestille noen få retter separat.

– Men du har jo allerede en sjømatrestaurant i Angr som ligger like ved?

– Angr blir en matbar, mens hovedrestauranten åpner vi i Støperigata. På Angr kan du komme innom for en liten matbit og noen glass vin, mens den nye restauranten blir «restaurant-restaurant», er forklaringen til Skjerve.

I tillegg til «restaurant-restaurant», kommer det også en cocktailbar med rundt 20 sitteplasser. Den er åpen for alle, enten du bare vil ha et par drinker eller ønsker å vente på et ledig bord i restauranten.

Skjerve håper han kan ønske gjester velkommen til den nye restauranten allerede i mai neste år. Det skal gå fint, men han tror den største utfordringen blir å finne arbeidskraft.

Støperigata 18 ligger like ved boligprosjektet Sjøkanten Park, hvor det skal bygges 161 nye leiligheter. I den forbindelse skal området rundt det historiske industribygget også gjennom en overhaling.

– Vi får en uteservering på framsiden. Der stenges gata for trafikk. Så kommer det en terrasse på baksiden med utsikt ned mot parken og sjøen, sier Skjerve.

– Hvor mye koster alt sammen?

– Enn så lenge har vi ikke brukt så mye penger, men dette blir det dyreste prosjektet vårt så langt, svarer han.

