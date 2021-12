Aktuelt Aftenbladet ung Tiësto-konserten i Stavanger utsettes til 2022 Tiësto skulle stått på scenen i Forum Expo neste fredag, men på grunn av koronasituasjonen er konserten utsatt til desember 2022. Oppdatert: 03. desember 2021, 10:44 Christine Andersen Johnsen

Nederlandske Tiësto skulle vært i Stavanger neste fredag, men må utsette turnèen.

10. desember skulle den nederlandske DJ-legenden Tiësto stå på scenen i Forum Expo, sammen med norske Matoma.

På grunn av koronasituasjonen har arrangøren sett seg nødt til å utsette konserten, bekrefter arrangør Øyvind Ekeland i en pressemelding.

Konserten blir derfor flyttet til 9. desember 2022 i Forum Expo.

– Dessverre har pandemien satt en foreløpig brems for disse arrangementene nå i 2021, men vi har allerede fått sikret nye konsertdatoer i 2022 og vi har begynt å glede oss, sier Ekeland, som opplyser at konserten er utsolgt:

– Da er det selvsagt litt kjipt, men det er en liten pris å betale at ventetiden bare blir litt lengre. Vi gleder oss i hvert fall enormt til fullsatt konsert og enormt trøkk når det smeller i 2022, sier han.

– Krevende og uoversiktlig situasjon

DJen skulle også stått på scenen i Trondheim Spektrum og Sparebanken Møre Arena neste uke. Også disse konsertene flyttes til desember neste år.

Det er en krevende og uoversiktlig situasjon i Norge og resten av verden som gjør at turnéen ikke er gjennomførbar, opplyses det.

– I tillegg er publikummets sikkerhet og helse vår største prioritet. Derfor var vi nå nødt til å flytte disse konsertene. Vi jobber med å spre glede og vi vil at alt skal være klart for full fest når vi trør til for fullt og inviterer til dansefest med to av verdens største DJ’s, sier Ekeland, og legger til:

– Vi ser virkelig frem til denne festen og har du sikret deg billett så er du allerede klar for konserten i desember neste år!

Norske Matoma skulle også stått på scenen neste fredag. Slik så det ut da han avsluttet Utopia-showet i 2017.

Billettkjøpere mottar informasjon

Ekeland opplyser at alle billetter som er kjøpt til de opprinnelige datoene i 2021 vil være gyldige til nye datoer i 2022.

– Billetten du har mottatt gjelder automatisk til den nye datoen, og du trenger ikke gjøre annet enn å møte opp til arrangementet på den nye datoen, med den billetten du allerede har mottatt. Du vil ikke motta nye billetter.

For eventuell refundering av billetter, vil alle billettkjøpere motta informasjonen de trenger direkte av Ticketmaster. Frist for å be om refusjon av billettene er 7. januar.

Eventuelle ledige billetter blir lagt ut i salg fortløpende.

– Vi håper selvsagt at samtlige blir med oss videre og beklager veldig overfor de som har planlagt og gledet seg til denne kvelden. Gjett om også vi hadde gleda oss til denne gigantiske festen sammen med dere? Vi håper dere alle finner noe kjekt å gjøre i stedet og er klar for 2022, sier han.

Publisert: 03. desember 2021, 10:08 Oppdatert: 03. desember 2021, 10:44