SO på Magasin Blaa er årets sentrumsbutikk SO ble overrasket med blomster, ballonger og diplom da de fikk vite at de er kåret til årets sentrumsbutikk. Publisert: 18. februar 2021, 15:09

Prosjektleder Kathrine Sørnes deler ut prisen til Marianne Øvergaard. FOTO: Tonje Kildal

Flere av butikkene i sentrum var med i vurderingen av årets sentrumsbutikk 2020. Etter nøye vurdering kom juryen frem til at SO Magasin Blaa er årets vinner.

Daglig leder Marianne Øvergaard er veldig fornøyd med seieren.

– Dette var utrolig kjekt og overraskende, så jeg er superhappy, sier hun.

Hun har vært med i teamet siden den ble åpnet i 2005, og har eid butikken siden 2014.

– Jeg vil bare si tusen hjertelig takk, dette er virkelig en ære.

Juryens begrunnelse

Årets Sentrumsbutikk 2020 har vist oss at det er mulig å prestere godt i et annerledes og utfordrende år. Den har også vist oss at det er mulig å prestere godt i et segment preget av store nasjonale og lokale utfordringer.

Butikken har vært i drift i flere år, men i 2019 flyttet den inn i nye og større lokaler og har skapt en herlig oase til glede og inspirasjon.

Suksess innen varehandel handler om attraktivitet og årets vinner har bevisst jobbet med å styrke egen attraktivitet både fysisk og digitalt.

De er til stede digitalt med en velfungerende nettbutikk i tillegg er de dyktige i sosiale medier.

Gjennom god produktkunnskap, driftige og fremoverlente butikkselgere og en solid varepakke, har denne butikken hatt en sentral posisjon hos mange av byens motebevisste kvinner i flere år

FAKTA: Årets jury: Elisabeth Schibevaag, senterleder Arkaden Torgterassen

Anne Kristine Waage, Retail Office Stavanger

Kristin Sveen, Stavanger Aftenblad

Asgeir Sand, Stavanger Sentrum AS

Kathrine Sørnes, Stavanger Sentrum AS

Kathrine Sørnes (Prosjektleder, Stavanger Sentrum AS, Marianne Øvergaard Daglig leder, SO) og Kristin Gustavsen (Daglig leder, Stavanger Sentrum AS). FOTO: Tonje Kildal

Måtte tenke annerledes

Som det sto i jurybegrunnelsen har SO vist at det har vært mulig å prestere i et mer krevende år.

– Vi fant ut at vi måtte jobbe og tenke annerledes, så vi har gjort alt fra å kjøre hjem til kunder, til å ha én og én kunde inne i butikken, sier Øvergaard.

Hun legger til at de har gjort det de kunne for å treffe kunden.

– Vi la ut bilder på Instagram og solgte klær der, og kjørte ut til kundene på kvelden.

