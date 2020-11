Aktuelt byasbeste2020 Arena er #byasbeste treningssenter - igjen! – Wohoo! Nå ble jeg glad, jubler Tone Eide som driver Arena Treningssenter. Hun har nettopp fått vite at Byas’ lesere mener at Arena er #byasbeste treningssenter. Sponset av: Publisert: 27. november 2020, 16:00 Christine Andersen Johnsen

Både ansatte og medlemmer på Arena Treningssenter feirer seieren med alkoholfri champagne. FOTO: Christine Andersen Johnsen

Når Byas besøker Arena Treningssenter for å overrekke diplomet, har de gjort seg klare for å feire seieren;

I entréen henger det flere buketter med ballonger, og de har handlet inn alkoholfri musserende som skal sprettes sammen med medlemmene som er på trening denne ettermiddagen.

Mari Mauland og Tone Eide skal overraske medlemmene i styrkerommet med alkoholfri champagne. FOTO: Christine Andersen Johnsen

Spratt champagnen

– Vi må jo feire på ordentlig. Vi valgte alkoholfritt, slik at folk kan kjøre hjem igjen etter trening, ler eier Tone Eide mens hun finner frem champagneglass som hun skal ta med opp i styrkerommet.

Det er andre gang Arena har blitt #byasbeste treningssenter, sist gang i 2018.

– Når medlemmene gratulerer oss med at vi er #byasbeste treningssenter, sier jeg gratulerer tilbake. Det er jo deres senter også, sier Eide.

Entréen på treningssenteret er pyntet med ballonger, i anledning at Arena ble #byasbeste treningssenter. FOTO: Christine Andersen Johnsen

Eide er opptatt av at Arena treningssenter skal føles som medlemmenes «andre hjem» - og ikke minst være en møteplass.

– Derfor har vi en slags lounge, eller kafé, ved resepsjonen, hvor folk kan sitte og slå av en prat over en kaffe, forteller Eide.

Hun understreker at treningssenteret både er et sted å møte gamle og nye venner- og kaféen har også blitt en populær debattarena.

– Det har skjedd at jeg har måttet bryte inn i en opphetet diskusjon. Bompenge-debatten levde vi på i månedsvis her i loungen, ler Geir Ullenes.

Tone Eide og Geir Ullenes er veldig glade for å ha blitt kåret til #byasbeste treningssenter nok en gang! FOTO: Christine Andersen Johnsen

Koronatilpasset seg

Det siste året har ikke vært helt som normalt for noen - heller ikke for Arena treningssenter eller medlemmene deres. Under nedstengingen i vår jobbet de ansatte på spreng med å hjelpe å holde medlemmene i aktivitet.

– Når medlemmene ikke kunne komme hit og trene, tok vi Arena hjem til folk med treningsprogrammer, og hadde gruppetreninger utendørs når det ble lov, forteller Eide.

– I tillegg fikk de låne med seg utstyr hjem hvis de trengte det. Jeg tror ikke det var så mange sentre som gjorde det. Men det gjorde vi uten å nøle, fordi vi stoler på medlemmene, og vi visste at de kom til å levere det tilbake når vi åpnet, legger Ullenes til.

– Når medlemmene gratulerer oss med at vi vinner #byasbeste, gratulerer jeg dem tilbake, sier Tone Eide (t.h). FOTO: Christine Andersen Johnsen

Høy kompetanse

Men treningssenteret er ikke bare et treningssenter - det er også et kompetansesenter, fortelles Ullenes.

– Vi har personell med stor kompetanse. Både folk med mange tiårs erfaring i treningsbransjen, som oss selv, og yngre som kommer rett ut av skolen med nyere erfaring og nye måter å tenke på, forteller han.

– Trendene og normene innen trening endrer seg jo kontinuerlig, og vi er opptatt av å utvikle oss sammen med samfunnet. Derfor er det viktig å ha en balanse blant oss ansatte, med både erfarne og de yngre som kommer inn med friskere øyne, legger Eide til.

Styrkerommet på senteret er svært populært. Totalt har Arena Treningssenter to store etasjer med kondisjonsavdeling, mange rom til gruppetrening og spinningrom. FOTO: Christine Andersen Johnsen

Hun mener at korona-pandemien har vist hvor viktig treningssentrene er for å holde befolkningen i aktivitet. Hun sikter til at flere unge sluttet å trene helt etter at sentrene stengte i mars.

– Det er veldig synd. Helsefordelene ved å trene er jo udiskutable. Jeg skulle ønske at det ble mer anerkjent i praksis, for eksempel blant leger. De kunne for eksempel henvist pasienter med ryggproblemer til treningssenteret som har slik kompetanse, i stedet for å bare gi dem piller, forteller Eide.

Disse tok pallplassene

Av de ti nominerte var det altså Arena Treningssenter som vant med 308 av deres stemmer.

På andreplass havnet Aktiv Treningssenter på Tjensvolltorget, som fikk 222 stemmer. Den siste pallplassen fikk Stavanger Idrettsklinikk med 200 stemmer.

