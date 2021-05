Aktuelt Kanin Fullt av kaniner på campus: – Håpløst å gjøre noe med det – Folk stopper jevnlig og prøver å tak i dem. De tror gjerne de har rømt, tror UiS-student Thomas Klakegg. Publisert: 28. mai 2021, 19:00 Janne Håland

Kaninene blir observert ved Universitetet i Stavanger (UiS) hver dag. FOTO: Martin Simenrud

Fra studentboligen sin på campus ser han løse kaniner omtrent hver eneste dag. De kommer ofte helt inntil boligen.

– De pleier å sove og spise på plenen rundt studentboligen. I tillegg er de jo rundt om på campusområdet. Det skal godt gjøres å unngå å se dem, sier Klakegg.

Hvor mange kaniner det er i området, er det umulig for ham å svare på.

– De er mange. Jevnlig kommer det kaninunger også, så de blir ikke akkurat færre. På det meste tror jeg at jeg har sett seks-sju stykker samtidig, men jeg antar at det er veldig mange flere rundt om i området.

Studenter som bor ved campus ser kaniner omtrent hver dag. FOTO: Martin Simenrud

Enser dem knapt

Hans erfaring er at de fleste studentene etter hvert blir så vant til kaninene at de knapt enser dem. Jevnlig ser han folk stoppe for å prøve å få tak i kaninene.

– Det er nok for å returnere dem til den ikke-eksisterende eieren. De tror gjerne de har rømt.

En kveld etter å ha vært på Tappetårnet, møtte han to personer som hadde sittet i tre kvarter og forsøkt å lokke til seg en kanin med en gulrot.

– De ville se om den hadde halsbånd med navn på. De ga opp da jeg fortalte dem at de måtte holde på lenge om de skulle ha håp om å få tak i alle kaninene på campus.

Kaninene våger seg ofte ut i gata. FOTO: Thomas Klakegg / privat

Legges ut på Facebook

Også på lokale Facebook-grupper for dyr som er savnet og funnet, stilles det stadig spørsmål om noen savner kaninene i Sørmarka. Mange svarer at det er privatpersoner som har sluppet ut kjæledyrene sine. Flere etterlyser tiltak fra kommunen.

«Jeg ønsker alle kaniner vel, men oppdrag Sørmarka er Mission impossible. Rett og slett», skriver en i gruppa.

Det er kommunen enig i.

– Kommunen gjør mye når det gjelder dyrevelferd, men ikke med viltlevende kaniner, sier naturforvalter Vegard Ankarstrand i Stavanger kommune.

Kaninene nærmer seg ofte bygninger i nærheten av Sørmarka. FOTO: Martin Simenrud

Ulovlig å slippe løs

Kommunen har ifølge ham ikke ressurser til å bekjempe kaniner.

– Da måtte vi sagt nei til andre, viktigere ting. Det er heller ikke mye vi kan gjøre med det. Om vi ville ha fjernet kaninene, tror jeg ikke det hadde vært gjennomførbart. Vi ville ikke klart å få tak i alle. Dessuten setter jo folk fortsatt ut kaniner, selv om det er ulovlig og straffbart, sier naturforvalter Vegard Ankarstrand i Stavanger kommune.

Så lenge han kan huske, og sikkert enda lenger, har det vært viltlevende kaniner i og ved Sørmarka. Hvor mange det er, aner han ikke, men et sted mellom 100 og 1000 er nok sannsynlig.

– Alle ville kaniner i Stavanger, og i landet for øvrig, stammer fra tamdyr folk har satt ut. Kaniner finnes ikke naturlig i Norge, men de klarer seg ganske godt i våre områder, sier han.

Spiser avling

Det er likevel ikke særlig positivt. Kaniner er uønsket i norsk natur, og på fremmedsartslisten er de kategorisert som høy risiko.

– Viltlevende kaniner er kjent for å gjøre skade i landbruket. Jeg vet at den økologiske gården på Ullandhaug har hatt problemer med at de spiser avlingen deres, og ved UiS spiser de plantene på campus, sier Ankarstrand.

For å tilpasse seg naturen, og bedre overlevelsessjansene, utvikler kaninene med tiden gråbrun pels. FOTO: Martin Simenrud

Noen mener at kaninene i Sørmarka har det vondt, og at dette er et dyrevelferdsproblem.

– Det er jo sånn at det er tøft å leve i naturen, uansett om man er kanin eller rådyr. De viltlevende kaninene klarer seg veldig godt. De som overlever, formerer seg voldsomt, og de tilpasser seg ofte naturen ved å bli gråbrune.

Det finnes også hare i Stavanger. Men fordi den hører til norsk fauna på naturlig vis, er ikke denne et problem.

– Harene er mer fåtallige og spredt. Kaniner opptrer i veldig høy konsentrasjon.

Publisert: 28. mai 2021, 19:00