SiS fikk midler for å motvirke ensomhet. Dette skal pengene brukes til 15. januar ble det klart at SiS får 487.000 kroner som skal brukes til å motvirke ensomhet blant studenter. Nå er det klart hva de ønsker å bruke pengene på.

Studenthverdagen er blitt svært annerledes på grunn av pandemien. Ferske midler skal motvirke ensomhet blant studentene. FOTO: Jonas Haarr Friestad

Sammen med Velferdstingets arbeidsutvalg og representanter fra UiS, BI, VID, Noroff og Kunstskolen i Stavanger, har Studentskipnaden i Stavanger (SiS) kommet frem til flere konkrete forslag.

– Noen av forslagene er vi allerede i gang med å gjennomføre, mens andre må vente til smittetiltakene eventuelt tillater flere på campus, sier Arve Kristiansen, daglig leder i SiS Helse.

Dette skal gjennomføres

De har tatt høyde for at smittevernregimet kan bli strengere, likt som i dag, eller åpne opp. Noen av aktivitetene som er foreslått lar seg ikke gjøre før smittesituasjonen endrer seg, og man kan være flere på campus.

Men flere av forslagene jobbes det konkret med akkurat nå, og SiS skal publisere disse etter hvert som det blir klart.

Dette skal gjennomføres i nærmeste fremtid:

Virtuell speed-friending. Dette er allerede planlagt arrangert i uke 6 og uke 7.

Rebusløp i byen. Løpet har et uttalt formål å mikse studenter fra ulike utdanningsinstitusjoner, altså UiS, BI, VID, Noroff og Kunstskolen i Stavanger.

Næringslivskontakt – der studenter møter en fra næringslivet for en tur/prat – med formål å knytte kontakt og forebygge frafall i studiene.

Spør om seksuell helse – spørsmål sendes inn via Instagram , og SiS Helse svarer på disse i en streamet sending noen dager senere. Dette er allerede påbegynt, og SiS Helse skal besvare spørsmål neste uke.

Standup live på Zoom. Det er foreløpig uklart hvem som skal holde standup, men SiS jobber med å finne en passende komiker.

Turer i regi av DNT ung. SiS tenker å gjennomføre nær-turer i første omgang, på grunn av begrensninger i antall personer som har lov å bruke samme transportmiddel.

Mer når smitteverntiltakene løsner opp

Noen av forslagene lar seg ikke gjennomføre med de smitteverntiltakene som er på Nord-Jæren i dag, men Kristiansen håper at flere fysiske arrangementer kan gjennomføres snart.

– Vi håper at det løses opp snart, og at man får en form for normalitet igjen. Jeg vet at det er mange som trenger det, sier Kristiansen.

Disse arrangementene ønsker SiS å gjennomføre når smitteverntiltakene eventuelt løsner opp, og det blir lov å være flere på campusene:

Utendørs trening i regi av SiS sportssenter.

Skitur til Sirdal.

Kino. Dette er vanskelig per nå, da det bare er lov med 20 personer i kinosal – uansett størrelse. Da blir enhetskostnaden for høy, ifølge Arve Kristiansen.

Blind-date eller speed-date i studentkafe, med et måltid.

Frokost på campus – deretter lesing på biblioteket.

Gaming på campus – “LAN-party”.

Kristiansen forteller at enda flere tiltak ble foreslått på møtet, men noen ting blir vanskelige å gjennomføre.

– Det kom flere gode forslag, men når man setter i gang med forsøk på å gjennomføre har man sett at ikke alt lar seg gjøre. Per i dag er det for eksempel vanskelig å gjennomføre kino-arrangementet, hvis vi skal prøve å være kostnadseffektive og få mest mulig ut av pengene, sier Kristiansen.

Vil informere om eksisterende tilbud

I tillegg til disse arrangementene, har SiS fått innspill fra utdanningsinstitusjonenes representanter om at ikke alle studenter kjenner til de eksisterende tilbudene i SiS.

Derfor vil første prioritet være å gjøre studentene kjent med tilbudene, gjennom studentorganisasjoner og linjeforeninger, samt utdanningsinstitusjonene sine egne kanaler.

Dette er de eksisterende tilbudene:

Lavterskel samtaletilbud. På SiS Helse legges det ukentlig ut timer for enkeltsamtaler , og de har god kapasitet.

Arrangementsoversikt. SiS har ulike typer arrangement og kurs, og en oversikt som oppdateres fortløpende. Per nå ligger det for eksempel ute flere påmeldinger til «Walk and talk» der totalt 8 deltakere kan møtes for å gå tur rundt campus og få sosialt påfyll.

Generell info fra SiS – inkludert støtteordninger som arrangementsstøtte og tannlegestøtte.

