Utelivet om «danseforbudet»: Komisk og håpløs situasjon I religiøse miljøer har dansing blitt sett på som synd. Nå har regjeringen ilagt oss forbud om å inngå en pakt med omikron på byen. Publisert: 02. februar 2022

Tom Ur Kjørsvik og Hanekam kan skjenke som normalt igjen, men må eventuelt finne fram tau for å holde tilbake danseglade gjester.

Ikke la deg rive for mye med etter tirsdagens koronalettelser.

Jo da, antallsbegrensninger forsvinner, det samme gjør skjenkestopp og krav om bordservering.

Til og med dansegulvene er åpne, men ikke for dansing...

– Det er komisk hele greia, sier daglig leder ved Tom & Lello, Tom Boye.

– Det får være grenser

Danseforbud går mange år tilbake i tid. I religiøse miljøer har aktiviteten blitt sett på som synd, på lik linje med instrumenter som fele og trekkspill.

Men legg all tvil til side: Det er ikke religiøse tanker bak regjeringens danseforbud.

«Serveringssteder skal ikke gjennomføre aktiviteter som naturlig innebærer mindre avstand mellom gjestene enn 1 meter, for eksempel dansing», heter det i pressemeldingen fra regjeringen.

Tom Boye ved Tom & Lello kaller situasjonen komisk.

– Jeg synes kommunikasjonen er veldig utydelig. Det er vanskelig å tolke hva regjeringen egentlig mener.

– Hvordan vil dere håndheve et danseforbud?

– Står du ved bordet ditt, så tenker jeg at det ikke spiller noen rolle? svarer Boye spørrende.

– Vi kommer i alle fall ikke til å slå ned på det. Det får være grenser, fortsetter han.

Forsvarer et forbud

Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte danseforbudet etter tirsdagens pressekonferanse. Han sier at det er en påminnelse om at man skal opprettholde avstand og meteren.

– Vi har ikke krav om bordservering, du kan gå i baren og du kan være rundt, men du må ikke være for tett, sier Støre til NTB.

Regjeringen lettet på flere koronatiltak tirsdag, men presiserte samtidig at dansing skulle unngås.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) understreket at hun har forståelse for at det kan bli krevende for utestedene som rammes av danseforbudet.

– Her ligger det en tillit i bunn. Man må bruke sunn fornuft for å dempe smitte, forklarte helseministeren.

Reaksjonene fra utelivsaktørene i Stavanger lot ikke vente på seg.

– Jeg tror ikke danseforbudet er noe vi skal være nødt til å håndheve, men det er klart at en slik formulering fra regjeringen etterlater et tolkningsrom som er litt absurd, sa Folken-sjef Jesper Brodersen til Aftenbladet tirsdag.

– Jeg er litt forundret på den taktiske gjennomføringen av dette. Folk skal, så vidt jeg har forstått det, kunne stå, men ikke danse, var oppfølgingen fra daglig leder på Cirkus, Kristoffer Hansen.

Let’s (not) dance! Låta til David Bowie må eventuelt fjernes fra spillelistene til Hanekam i Fargegata.

– Vi binder dem fast

Nabobaren Hanekam forstår også lite av at skjenkerestriksjoner erstattes av danserestriksjoner.

– Vi har ofte DJs hos oss. Dette har vi også hatt når det har vært påbud om bordservering. Men nå kan folk bevege seg fritt. Hva skal vi gjøre dersom noen begynner å vrikke på dansefoten, skal vi springe bort og si «nei, nei, nei»? spør Hanekam-gründer Tom Ur Kjørsvik.

– Ja, hvordan kommer dere til å slå ned på dette?

– Vi binder dem fast, svarer Kjørsvik og ler, men legger kjapt til:

– Nei, vi må vel være litt politi. Det er jo ikke lov, kanskje vi må skru ned musikken litt. Det er en håpløs situasjon, sier han lattermildt.