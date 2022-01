Aktuelt Mat og drikke Planen var å åpne en take away, men så dukket bar-ideen opp Hekkan-eierne fulgte mottoet til Ole Brumm og sa «Ja, takk, begge deler». Slik ble utestedet Diggbar til. Til helga er det åpningsfest i Vågsgata i Sandnes. Publisert: 27. januar 2022, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Emilie Dahl er barsjef på Diggbar, Sandnes’ nye utested. Her sammen med daglig leder Ole Dysjaland.

– Jeg er absolutt ingen barmann.

Greia til Ole Dysjaland er mat. Jo da, han har ingenting imot noe godt i glasset, men det er på kjøkkenet han trives best.

Fra før driver han Hekkan Burger og Ti Spiseri. Nylig startet han opp Punk Sushi. Nå har Dysjaland også startet baren Diggbar sammen med medier Leiv Rune Mjølsnes.

– Vi hadde allerede planer for Punk Sushi, så begynte vi å diskutere muligheten for en bar. Da tenkte vi bare: «Hvorfor ikke?».

Utestedet har plass til 50 gjester. Her kan du sette deg ned med maten fra Hekkan eller Punk Sushi som ligger vegg i vegg.

Treenigheten

Da Hekkan åpnet i Sandnes i 2017, fikk burgersjappa Jensen Interiør som nabo.

Men da Jensen kastet inn håndkleet, sikret burgerduoen seg lokalet til egne prosjekter. Det hører imidlertid med til historien at medgründer Mjølsnes eier bygget.

Punk Sushi fikk plass på hjørnet, men lokalet var for stort for en ren take away.

– Så da delte vi det i to. Punk ytterst og Diggbar i midten. Her kan folk ta med maten fra enten Hekkan eller Punk, eller bare komme innom om de ønsker noe å drikke, forteller Dysjaland.

Lokalene til Hekkan, Diggbar og Punk Sushi henger sammen på baksiden. De ansatte deler pauserom og selskapene deler kjølerom. Ut mot Vågsgata har alle stedene egen inngang.

Erfaring vs personlighet

Diggbar hadde en uannonsert åpning allerede sist helg.

I stedet for å slå cocktails ut i vasken, ble nysgjerrige gauker testkaninene.

– Det var naturligvis ganske rolig siden vi ikke hadde annonsert åpningen på forhånd. Men det var nok lurt. Vi fant ut at noe fungerte kjempebra, mens andre ting ikke like bra, sier barsjef Emilie Dahle.

Kassassystemet fikk gjennomgå. Vipps var heller ikke helt på lag.

Heldigvis fungerte det viktigste: De ansatte.

– Jeg er veldig imponert. Vi hadde intervjuer mandag, opplæring tirsdag til torsdag, så en uannonsert åpning fredag. De tok det kjemperaskt, sier Dahle.

Dysjaland understreker at dette har vært den viktigste brikken å få på plass.

– Jeg leter ikke etter folk med erfaring, men etter folk med personlighet. Erfaring er selvsagt et pluss, men det kan du alltids bygge opp. Det er verre å gjøre noe med personligheten, forklarer han.

Som daglig leder for flere serveringssteder må Dysjaland ta seg av en del administrativt arbeid, men han liker best å være på gulvet. Han blir også å finne på Diggbar. – Jeg har aldri vært stor fan av livet på kontoret, sier han.

Pandemi og kaviar

Utestedet i Sandnes føyer seg inn i rekken av flere andre serveringssteder som har startet opp under pandemien.

Til og med kommunen var overrasket over antallet som ønsket å starte opp, for bardrift og pandemi har som kjent vist seg å ikke vært en god cocktail.

– Det har helt klart vært et marked her som ikke er blitt utnyttet. Store deler av 100-lappen er brukt i Stavanger i stedet for i Sandnes. Du trenger noen som tør å satse, noen pionerer. Det gir en smitteeffekt, sier Dysjaland.

– Hva tenker du selv om å starte opp i pandemien?

– Jeg er verken lege eller FHI-ansatt, men jeg tenker vel at vi etter hvert må lære oss å leve med dette. Men så klart, det er en risiko. Kanskje vi må stenge igjen til sommeren, hvem vet? sier han.

Foreløpig er det i alle fall åpent, enn så lenge fram til klokka 23.00.

På menyen står blant annet klassiske drinker, øl, vin - og kaviar?!

– Det er ikke Mills på tube...?

– Ha ha, nei. Det er skikkelige saker. Vi selger mye østers på Ti. Derfor tenkte vi at vi kunne prøve noe helt nytt, sier Dysjaland.