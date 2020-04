Aktuelt Restaurant For 34 år siden kunne du spise en bankers i Sandnes. Nå kan du spise hos Bankers. Bankers Pizza åpnet i nye lokaler i Sandnes mandag. Samtidig varsler Mano Pizza en utvidelse, men Pizzaco er avventende. Publisert: 27. april 2020, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Trioen på Bankers Pizza i Sandnes like før åpningen mandag. F.v: Eier Lilly Sirevåg Søiland, driftsleder Hilde Mossige og daglig leder Djordje Vujic. FOTO: Privat

– Det har gått fint, men det har vært veldig hektisk, sier driftsleder i Bankers Pizza, Hilde Mossige.

I dag åpnet hun pizzautsalg nummer to. Klokka 11 ønsket Bankers Pizza kundene velkommen til utsalget i Gjesdalbakken i Sandnes.

Bankers med bankers

Dette skjer et knapt år etter at Bankers åpnet på Forus. Til tross for at selskapet er ganske ferskt, bærer pizzaen og navnet på en lang historie. Initiativtaker og hovedinvestor i Bankers er tidligere Dolly Dimples-grunnlegger, Andreas Hatjoullis.

Landets første Dolly Dimples dukket opp i Sandnes i 1986. Da var «Bankers» på menyen til pizzarestauranten i Kirkegata.

Selv om Dolly-kjeden gikk inn i historiebøkene i 2017, lever arven videre gjennom Mossige og de 22 andre medarbeiderne. Nå som selskapet Bankers Pizza.

– Etterspørselen er stor. Det er det alt avhenger av. Hadde ikke pizzaen vært et savn, kunne vi heller aldri utvidet, sier Mossige.

– Hvordan har koronautbruddet påvirket utvidelsen?

– Vi var veldig spente, men vi har sett en økning i salget. Vi har vært utrolig heldige. Ingen ansatte har vært syke og vi har klart å holde åpent hele tiden, sier Mossige.

Bankers Pizza har åpnet i Gjesdalbakken, i samme bygg som Fretex og Spar Kjøp. FOTO: Privat

Mano til Oslo

Samtidig som Dolly-historien får nye bein å gå på i Sandnes, varsler Mano Pizza i Pedersgata en utvidelse.

Nå skal innbyggerne i Oslo få prøve seg på den firkanta pizzaen, som så dagens lys i Stavanger på nyåret 2019. Planen er å åpne to take away-utsalg i hovedstaden i løpet av høsten.

I tillegg jakter Mano nye lokaler i regionen.

– Vi er takknemlige for den gode responsen vi har fått. Vi har sett på muligheter for å utvide til Sandnes, Sola og Randaberg. Her har vi derimot ikke landet noe foreløpig, sier daglig leder Stian Sonerud.

Mano Pizza har allerede pekt seg ut to lokaler i Oslo. Samtidig jakter selskapet en potensiell franchisetaker i Sola, Sandnes eller Randaberg. FOTO: Fredrik Refvem

Da Mano etablerte seg i byen, var Sonerud klar på at Stavanger-restauranten skulle bli en del av en større satsing. Nå begynner Mano i det små.

– Det har tatt lenger tid enn forventet å finne de riktige lokalene i Oslo, sier Sonerud om årsaken til at utvidelsen først kommer nå.

Til tross for koronautbruddet, forteller Sonerud at take away-salget går bedre enn forventet.

– Hva er planen videre?

– Vi har kun kapasitet til to til tre utvidelser i år. Først må vi få god kontroll på det vi skal starte opp i Oslo, så kan vi begynne å se etter andre steder. Vi regner med å åpne to til tre rendyrkede take away-utsalg neste år også, forteller Sonerud og legger til at både storbyer og tettsteder er aktuelle.

Koronastopp for Pizzaco

Viruset stikker derimot kjepper i hjulene for Pizzaco som åpnet sitt første utsalg på Madla i januar.

– Vi skjønner at potensielle franchisetakere sitter stille i båten akkurat nå. Mange vil være redde for å starte noe helt nytt på grunn av situasjonen vi er i, sier daglig leder i Pizzaco, Tommy Raanti.

Daglig leder i Pizzaco, Tommy Raanti. Bildet ble tatt uka før Pizzaco åpnet sitt første utsalg på Madla i januar. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

I november skrev Byas at selskapet så for seg opp mot 150 utsalg over hele landet. I tillegg til Madla-utsalget, har Pizzaco også åpnet på Eiganes og Forus. Sistnevnte så sent som 1. april.

– Nå må vi sørge for at de avdelingene vi har åpnet går godt. Vi ruger også på et annet lokale, men her er vi avventende. Samtidig har vi vært i kontakt med folk på Østlandet og lengre nord på Vestlandet, så vi har fortsatt følere der ute, sier Raanti om veksten videre.

Mer pizza?

Byas har tidligere omtalt regionen som en «pizzavugge». Det største pizzaeventyret fra distriktet er Pizzabakeren. Kjeden startet sin første franchiserestaurant på Klepp i 2003. Nå omsetter selskapet for 1,2 milliarder kroner og har 200 utsalg i seks land.

Da Dolly Dimples var på sitt største, hadde pizzakjeden 80 utsalg fra Kristiansand i sør til Alta i nord.

Selv om Mossige bærer deler av arven til Dolly, understreker hun at Bankers ikke har hastverk.

– Vi har ingen konkrete planer som vi kan gå ut med nå, men det er andre plasser som er interessante. Nå skal vi prioritere å få utsalget i Sandnes opp og stå, sier hun.

