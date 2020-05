Aktuelt Restaurant Fiktive gjester skal sørge for at folk holder avstand på Hanekam Etter nærmere to måneders tørke kan både gjester - og utstillingsdukker - få lov til å gå på byen igjen. Publisert: 06. mai 2020, 15:08 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Hanekam-kvartetten Alexander Skorpen, Tom Ur Kjørsvik, Bibbi Ur Kjørsvik og Doménica Hernández ser fram til å åpne igjen. Nå også med utstillingsdukker i lokalene. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Nå prøver vi å finne ut av hvor vi skal plassere dem og regner på hvordan vi skal dele opp bordene, sier Hanekam-gründer, Tom Ur Kjørsvik.

I løpet av de kommende dagene kan det se mer folksomt ut enn det som er tillatt ved utestedet i Fargegata.

Kjørsvik forklarer at utstillingsdukkene skal ta opp plasser i lokalet, slik at lokalet ikke blir for fullt og at folk klarer å holde avstand til hverandre.

Slik skal Hanekam sørge for at gjestene holder avstand til hverandre. FOTO: Privat

Må følge regler

I nærmere to måneder har utesteder over hele landet vært stengt, men i forrige uke kom byens politikere med en gladmelding til serveringsbransjen: Utesteder som kan tilby matservering skulle få lov til å åpne igjen.

Dette ble vedtatt av et enstemmig formannskap onsdag formiddag. Kommunedirektøren påpekte under møtet at dette ikke betyr at alt går tilbake til normalen. Han la til at pandemien fortsatt er foran oss, ikke bak oss.

Derfor må utestedene som nå åpner igjen følge en rekke regler for å begrense smitte (se faktaboks).

FAKTA: Disse reglene må utestedene følge Stedene skal ha et reelt mattilbud.

Det skal serveres ved bordene.

Skjenketiden settes til klokken 23.30. Stedene stenger ved midnatt.

Stedet skal på forhånd ha sendt inn en egenerklæring til kommunen.

Stedet skal ha en egen risikoanalyse for smittevern Nasjonale smittevernregler skal naturlig nok også overholdes.

Tom Brekke ved Bøker og Børst har igjen brukt tommestokken og fjernet bord og stoler. I tillegg har han satt opp pleksiglass mellom sittegruppene. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Kommer folk?

– Vi er nesten tilbake der vi var før Norge stengte ned. Da gikk jeg også rundt med tommestokken, sier daglig leder i Bøker og Børst, Tom Brekke.

Han har nok en gang sørget for at bordene ikke står for nær hverandre. Det er satt opp pleksiglass mellom sittegruppene for å hindre smittespredning. Stolene foran bardisken er fjernet.

– Jeg synes det er helt greit at vi kan åpne igjen nå. Stavanger har ikke hatt noen nye smittetilfeller de siste 16 dagene, sier Brekke.

Kafeen og utestedet i Fargegata satser på å åpne igjen klokka 09.00 torsdag. Det er noe alle grugleder seg til.

– Vi vet jo ikke hvordan folk kommer til å reagere. Vil de gå ut? Kommer mange fortsatt til å være hjemme? spør Brekke.

Stoler og bord kunne endelig settes fram utenfor Beverly i Vågen. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Må prøve

I Vågen har Hansen Hjørnet, Burgers & Beers og Sjøhuset Skagen hatt åpen uteservering under koronautbruddet. Litt over en time etter voteringen i formannskapet, jobbet flere av de andre utestedene på Skagenkaien med å sette opp bord og stoler.

– Det er flott og på tide. Vi ser fram til å åpne så fort det blir mulig, sier regionsjef i Rekom, Maria Nybraaten når Byas svinger innom Beverly.

Trygve Jarl Ekeland (Jallen) skrudde sammen blomsterkassene foran uteserveringen til Beverly onsdag. – Deilig å komme i gang igjen, sier han. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Hun forteller at det trolig bare blir uteserveringen som vil holde åpent. Flere ansatte enn normalt vil være på jobb for å kunne servere gjestene - og for å holde lokalene rene.

Også Hanekam i Fargegata vil åpne i løpet av dagen. Da politikerne først varslet en gjenåpning av utelivsbransjen, var Kjørsvik i utgangspunktet skeptisk.

– Nå må vi bare tenkte positivt og løse dette på en best mulig måte. Det er inntektene vi lever av, ikke utgiftene, derfor er vi nødt til å prøve, sier han.

OBS: Byas får opplyst fra Nybraaten i Rekom at Beverly åpnet dørene like før klokka 15.00 onsdag.

