Nå starter byggingen av 160 nye studentboliger på Ullandhaug

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø og Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø satte like etter klokka 11 to spader i jorda oppe på Ullandhaug.

Spadestikkene markerer starten på byggingen av tre blokker som skal huse 160 studentboliger, rundt 100 meter unna Kjølv Egelands Hus. Etter planen skal boligene stå innflytningsklare ved studiestart neste år.

– Nå kan dere bare fortsette å grave, sa en i forsamlingen like etter at spadestikkene var tatt, til stor latter fra alle fremmøtte.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Et eget studentmiljø

Både ministeren og ordføreren smilte fra øre til øre. De la begge stor vekt på hvor hvor mye 160 nye boliger betyr for byen, studentene, men også miljøet de skal være en del av.

– Nå får enda flere studenter en rimelig plass å bo. Det skal ikke være slik at dårlig råd skal hindre folk fra å ta høyere utdanning, sa Nybø i talen før spadestikk-ritualet ble gjennomført.

– Gode studentboliger gir god velferd, nevnte ordføreren i sin tale.

Studentsamskipnaden i Stavanger har nemlig et langsiktig mål om hele 5000 studentboliger, enten på eller i nærheten av campus på Ullandhaug.

Drømmen er et pulserende studentmiljø, hvor studentene har det de trenger på campus. Mange tilbud finnes allerede, som døgnåpent bibliotek, en studentbar, treningssenter og SiS’ egen barnehage.

Flere tilskudd er mulig, men her må også studentene brette opp ermene.

– Mye av ansvaret hviler på studentene, lag og organisasjoner. Vi som politikere kan ikke stå her og si hva de skal bry seg om. Dersom vi skal få til et attraktivt miljø på campus, kan studentene selv ta initiativ, så er det vår jobb å legge til rette så godt vi kan.

Pål Christensen

Få boliger, mange studenter

Et attraktivt miljø på campus starter i første omgang med et sted å bo. Per i dag har Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) 1647 studentboliger fordelt på over 13.000 studenter. Kun 12,3 prosent av studenter tilknyttet SiS har i dag muligheten til å få seg studentbolig.

Det er langt unna Norsk Studentorganisasjons mål om en dekningsgrad på 20 prosent.

Likevel er etterspørselen etter studentboliger ikke like stor som den en gang var. Fallet i oljeprisen førte til at det private leiemarkedet ble billigere. I dag er det rundt 200 personer som står på venteliste hos SiS, noe som er en nedgang siden i fjor.

– Etterspørselen etter slike boliger går selvsagt i bølger, men med flere studentboliger kan UiS også ta imot flere utenlandske studenter, sier ordføreren.

– Det er fortsatt slik at det private markedet er studentenes viktigste marked for å finne seg et sted å bo. Likevel vil flere studentboliger være med på å styrke studentbyen og studentmiljøet, sier Nybø.