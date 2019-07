Bruker du pantelotteriet? Ikke alle pengene går til Røde Kors

I fjor ble 50 millioner kroner utbetalt i gevinster til spilleglade pantere i Norge.

På maskinen lyser det «du vinner – vi vinner», men alle pengene går ikke direkte til Røde Kors.

Finansavisen skriver i dag at Olav Thon Holding har tatt ut 3,6 millioner i utbytte fra lotteripotten. Det vil si at for hver tokroners pant som blir satset på Pantelotteriet, går fem øre til Olav Thon.

Øre blir fort til millioner. Nå har selskapet Olav Thon Holding tatt ut 10 millioner i utbytte i løpet av tre år.

Pantelotteriet

– Thon har tatt all risiko

Det var Olav Thon som fikk ideen til Pantelotteriet for rundt 20 år siden. I 2008 kom lotteriordningen på plass, og året etter solgte lotteriselskapet hans lodd for 15 millioner. I 2018 solgte Pantelotteriet lodd for 144 millioner kroner.

Kommunikasjonsdirektør Øistein Mjærum i Røde Kors forteller til Finansavisen at de ikke prøver å dekke til noen ting:

– Røde Kors har ikke hatt noen kostnader med Norsk Pantelotteri. Thon har tatt all risiko og investering. Vi er kjempeglad for denne type samarbeid med næringslivet, forteller Mjærum til Finansavisen.

I en film fra 2011 får vi se «Pantekongen» Olav Thon i aksjon, hvor han plukker flasker, satser og danser etter seier i lotteriet. Se filmen under.

Forventer over 400 millioner lodd

I 2018 ble 50 millioner kroner utbetalt i gevinster i Pantelotteriet. 50 millioner gikk til Røde Kors, og de resterende gikk til Norsk Pantelotteri. Et selskap som Olav Thon Holding eier 60 prosent av.

Dag Tangvald-Jensen, konserndirektør i Olav Thon Gruppen, forteller at de har satse tungt på Norsk Pantelotteri.

– Vi har investert i størrelsesorden på 40 millioner kroner i Pantelotteriet, som består av produktutvikling og ombygging av panteautomater, forteller Tangvald-Jensen til Finansavisen.

På grunn av økte pantesatser har nå Norsk Pantelotteri søkt om å få utvidet spillet med flere lodd.

I år forventer Pantelotteriet å selge 400 millioner lodd. 70 millioner vil da gå til premier og Røde Kors, dersom alle loddene selges.

Hvis de klarer det, kan også Thon Holding tjene noen ekstra millioner.