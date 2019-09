Ta en sniktitt på noen av de nye Nuart-verkene

– Ja, det er meningen at det skal sjokkere.

Den britiske kunstneren Edwin kikker i bakken. Til og med kunstneren lar seg prege av alvoret.

Han fargelegger veggen som står vendt mot sjøen i svarte og gule striper. Hvor mye av Tou vil stå under vann dersom havnivået - i et verst tenkelig scenario - stiger med 120 centimeter?

– Dette er potensialet dersom ingenting skjer, sier Edwin, og peker på stripene.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Megasuper-hemmelig

5. september begynner den 19. utgaven av Nuart-festivalen. Først med en debatt om gatekunst på Kverulantkatedralen.

Lørdag åpner også en utstilling i de gamle ølhallene til Tou, hvor gatekunstnerne har fått fritt spillerom. Denne vil være tilgjengelig fram til begynnelsen av oktober.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Et av våre største navn i år er 1UP. Det har dukket opp et verk her, det kom i går, sier Nuarts festivalsjef, Karen Wolden og peker på fasaden til Tou.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

For et utrent øye skiller ikke verket seg nevneverdig ut, men gruppa 1UP (som står for One United Power) er blant de mest kjente graffitikunstnerne i verden.

Gruppa kommer opprinnelig fra Berlin. Det er ingen som vet hvem de er eller hvor mange medlemmer de har.

– De har ikke telefoner, de gjør ikke intervjuer. Da vi spurte dem når flyet deres landa på Sola, ga de oss en cirka-tid, sier Wolden.

Her kan du se 1UP tagge ned en hel T-banevogn i Berlin på få minutter:

Fra museet til gata

Noen vil kalle verkene til 1UP for vandalisme, men langt fra alle kunstnerne til Nuart jobber med hetta over hodet og en sekk full av spraybokser på ryggen.

Spanske Julio bruker god tid på sine verk. Inne i en av gangene på Tou jobber han med å lage en tro kopi av stavangerkunstneren Lars Hertervigs maleri «Fra Borgøya»

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Målet mitt er å ta vakker kunst ut av museet. Jeg liker tanken på at en person er i et område med mye graffiti, også plutselig kommer man over et nydelig maleri som ser ut til å henge på veggen, sier spanjolen.

Nuart-festivalen varer til og med 8. september. Innen da skal 11 kunstnere ha fullført nærmere 20 nye kunstverk i byen.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Nuart-programmet

I tillegg til å være vertskap for internasjonale gatekunstnere, vil det være et akademisk program og andre arrangementer.

Lineup - disse kommer:

1UP (DE)

Paul Harfleet (UK)

Dr. D (UK)

Dotmaster (UK)

Edwin (UK)

Jad El Khoury (LB)

Jofre Oliveras (ES)

Julio Anaya Cabanding (ES)

OX (FR)

Nuno Viegas (PT)

Hyuro (AR)

Numusic - forgjengeren til Nuart - feirer i år tjueårsubileum, og Maskinhallen på Tou inviterer derfor til en etterfest 7. september.

Nuart Plus er den akademiske delen av festivalprogrammet, hvor du kan få med deg presentasjoner, foredrag, workshops paneldebatter og filmvisninger. Vil finne sted på Odeon Kino, Kåkå og i Fargegata.

Utstilling i Ølhallene: 7. september vil de sju Ølhallene på Tou bli forvandlet av internasjonale kunstnere som har forvandlet hallene om til sine egne små verdener. Utstillingen vil være åpen hver lørdag og søndag etter åpningen til og med søndag 6. oktober.