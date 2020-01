Hva gjør du med gavekortet eller tilgodelappen hvis butikken går konkurs?

Det er mye forvirring og spørsmål knyttet til tilgodelapper, gavekort og kvitteringer. Spesielt nå som flere butikker over hele landet ser seg nødt til å slå seg konkurs om konkurransen er for stor.

Fikk du et gavekort til jul fra en butikk som har stengt dørene?

Seniorrådgiver i Forbrukerrådet Thomas Iversen informerer om at det du kan gjøre da er å melde gavekortet til konkursboet gjennom Brønnøysundregisteret.

Etter at du har klikket deg inn på nettsiden deres, søker du frem firmanavnet og deretter vil du finne informasjonen til bostyreren som kan hjelpe deg videre.

LES OGSÅ:

Vanskelig prosess

Selv om det er den riktige veien å gå frem, vil det ikke være den letteste. I beste fall kan man få igjen en liten prosent av beløpet som var på gavekortet.

– Ved konkurs vil slike krav komme langt bak i rekken dessverre, det fører til at det ofte er en lav sjanse for å få tilbake penger, sier Iversen.

– Er det ulovlig å selge gavekort når man skal slå seg selv konkurs?

– Frem til selskapet går konkurs, kan de fortsette å drive som vanlig. Dette inkluderer også salg av gavekort og bruk av tilgodelapper.

Halvor Pritzlaff Njerve / Forbru

Ikke lovfestet

I dag finnes det ingen regler som konkret regulerer gavekort og tilgodelapper.

I praksis er det at butikker selger gavekort og gir ut tilgodelapper et sterkt tilfelle av avtalefrihet, som går ut på at det er en gode butikken gir kunden.

Det er ikke en lovfestet rett. Derfor kan butikken selv sette rammer for når tilgodelappen kan brukes.

Rettigheter

Vilkårene må stå på gavekort og tilgodelappen, eller være synlige på oppslag i butikken.

– Du har rett til å bruke gavekortet og tilgodelappen i henhold til vilkårene. Er det ikke satt noen frist for gyldighet så gjelder et gavekort eller en tilgodelapp i tre år.

Finner du et gavekort i skuffen som er fem år gammelt, er det altså dessverre ikke mye du kan gjøre.

Men det skader ikke å gå i butikken og høre, hvis gavekortet eller tilgodelappen skulle ha gått ut på dato. Kanskje møter du en ansatt i ekstra godt humør!

Du kan lese mer om gavekort-fellene du må passe deg på forbrukkerradet.no!

LES OGSÅ: