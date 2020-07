Aktuelt Restaurant Stavanger-restauranten utvider til Sandnes Lokalet i Langgata skal totalrenoveres før Pasha åpner dørene i løpet av våren neste år. Oppdatert: 12. juli 2020, 13:10 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Det er ingen tvil om hvem som flytter inn her. Dette banneret pryder fasaden til Langgata 9 i Sandnes. FOTO: Privat

– Dette har vært i planene våre de siste to årene, forteller daglig leder ved Pasha, Özcan Akbas til Byas.

Det er satt opp et stort, rødt banner på fasaden til Langgata 9 i Sandnes.

Her skal det tyrkiske spisestedet åpne ny restaurant innen mars neste år.

Pasha holder til i Verksgata i Stavanger sentrum. Neste år blir det også filial i Sandnes. FOTO: Fredrik Refvem

Har etterlyst utvidelse

Pasha åpnet i Stavanger i 2017, men Pasha-sjefen forteller at det stadig har kommet ønsker om en avdeling lengre sør, enten i Sandnes eller på Jæren.

– Vi har sett behovet for en utvidelse. Flere har ønsket oss til Sandnes og det er en av landets største byer. Her ønsker vi å sikre oss en plass før det blir for sent, sier Akbas.

Lokalet har tidligere huset bankfilial og klesbutikk. Nå skal det totalrenoveres før Pasha kan åpne dørene til sin nye restaurant og take away-utsalg.

Brødrene Özcan Akbas (t.v.) og Yasin Akbas startet opp Pasha i Stavanger i 2017. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen (arkivfoto)

Gikk i pluss

Oppstartsåret 2017 kostet, og regnskapet viser at Pasha gikk med et underskudd på 678.000 kroner.

Dette ble snudd allerede året etter. I 2018 solgte den tyrkiske restauranten mat og drikke for 6 millioner, noe som ga spisestedet et overskudd på 367.000 kroner før skatt, viser oversikten til regnskapsnettstedet Proff.

Regnskapet for 2019 er ikke offentlig ennå.

Publisert: 12. juli 2020, 11:00 Oppdatert: 12. juli 2020, 13:10