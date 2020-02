Her kan det komme en grønn oase, men da må parkeringsplassene bort

– Her er det et kjempepotensial. Det er lunt, gode solforhold, et byrom som kan få utesteder og restauranter på hjørnene. Litt europeisk storbyfølelse, sier Håkon Fossmark.

Som MDG-politiker har han nylig vært med på å vedta Stavangers nye byromstrategi. Målet er å gjøre Stavanger grønnere, hyggeligere og bedre tilrettelagt for myke trafikanter.

– Da er dette en kjip måte å bruke byrommet på. Parkeringsplasser er dødt areal, sier Fossmark.

Parkeringsplasser skal bort

Antallet offentlige parkeringsplasser i Stavanger sentrum skal ned fra 4700 til 4100. Dette ble vedtatt i sentrumsplanen i fjor.

For å forklare det enkelt: Lillebroren til sentrumsplanen er byromstrategien. Lillebror tar utgangspunkt i det storebror bestemte i fjor, og kommer med forslag til hvordan han kan få det som han vil.

Gjennom sentrumsplanen er det allerede bestemt at parkeringsplassene utenfor De røde sjøhus (Holmeallmenningen) og Eilert Smith Hotel (Børehaugen) skal bort.

Nå har lillebror kommet med et forslag til hva som kan erstatte det.

– Det blir gjerne en park med lekeapparater, kanskje noen trær? Målet er å skape destinasjoner som folk vil oppsøke og som gjør at folk blir værende i sentrum, sier Fossmark og viser blant annet til Geo- og Ajaxparken som egne park-destinasjoner.

Et oppbrukt forsøk

Gruppeleder for Frp i Stavanger, Leif Arne Moi Nilsen, er en stor tilhenger av at folk bruker sentrum, men å fjerne parkeringsplasser vil få motsatt effekt, tror Frp-generalen.

– Jeg mener dette vil drepe sentrumshandelen, dessverre, sier Moi Nilsen.

Da byromstrategien ble vedtatt, fikk han med seg et flertall på at parkeringsplassene som forsvinner bør erstattes med nye i nærområdet. For han har liten tro på at grøntarealet utenfor Sjøhusene slår an.

– Dette er forsøkt tidligere. Da skulle bussen «Nullen» frakte folk rundt i byen og det ble satt opp en midlertidig lekeplass på parkeringsplassen. Dette var ingen suksess, og ting har ikke endret seg nevneverdig siden den gang, sier Moi Nilsen.

Planlegger ikke for bilen

Claus Sigurd Petersen er prosjektleder for Byromstrategien. Han omtaler dokumentet som en idékatalog for 40 byrom i Stavanger, og understreker at forslagene ikke er hugget i stein.

– Alle planer må til politisk godkjenning etterpå, sier han.

Fossmark i MDG er derimot svært fornøyd med flere av ideene som er på blokka. Når det kommer til situasjonen utenfor De røde sjøhus, håper han at endringer kan komme allerede til våren eller sommeren neste år.

– Vi har i flere tiår planlagt byen på bilens premisser. Nå skal vi legge til rette for menneskene, sier han.

Byromstrategien er nå ute på høring fram til 15. mars. Har du innspill til hva som bør gjøres? Kom med dem her!